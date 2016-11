Tesla kauft in Deutschland ein

© Symbolbild: dpa

Der Elektroauto-Hersteller Tesla setzt beim geplanten massiven Ausbau seiner Produktion auf Technologie aus Deutschland. Der US-Konzern kauft den Maschinenbauer Grohmann Engineering aus Prüm (Rheinland-Pfalz), der auf Anlagen für automatisierte Produktion spezialisiert ist. Daraus entsteht die Tochter Tesla Grohmann Automation, wie die Firma mitteilte. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Tesla-Chef Elon Musk kündigte zudem an, dass 2017 ein Standort für die erste große Tesla-Fabrik in Europa ausgesucht werden soll. Sie solle Batterien und fertige Autos bauen. Schon jetzt hat Tesla große Wachstumspläne im Heimatland von Mercedes, BMW und Audi. In den kommenden zwei Jahren sollen 1 000 Jobs für hochqualifizierte Techniker in Deutschland geschaffen werden, auch an weiteren Standorten. Teslas Technikchef JB Straubel verwies auf das große Ingenieursangebot im Land. Grohmann ist auch in den USA und China präsent. Die bisherigen Kunden von Grohmann – auch aus der Autobranche – sollen weiterhin beliefert werden. (dpa)

