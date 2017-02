Tesla-Chef: „Wir zahlen dafür“ Mit einem couragierten Manöver hat der Fahrer eines Tesla auf der A9 am Montag wohl das Leben eines Mannes gerettet. Aus aller Welt gibt es dafür Respektsbekundungen - auch vom Chef des E-Auto-Herstellers.

Elon Musk, Chef von Tesla, will schnell und unkompliziert helfen. © dpa

Mit einem gewagten Manöver hat der Fahrer eines Luxuswagens auf der A9 bei München am Montag wohl das Leben eines Mannes gerettet. Die Feuerwehr bescheinigt dem Retter "unglaubliche Courage".

Der 41-Jährige hatte kurz vor der Abfahrt Garching-Süd bemerkt, dass ein Wagen vor ihm in Schlangenlinien fährt. Andere seien mit ihren Autos hupend und schimpfend vorbei gefahren, beschreibt Manfred Kick später die Situation. Als er das Auto selbst überholt habe, sei ihm sofort klar gewesen, dass der Fahrer offensichtlich gesundheitliche Probleme hat. „Das war mit einem Blick sichtbar. Der Fahrer hing in seinem Gurt“, sagt er einem Radiosender. Mit seinem Tesla sei er deshalb vor das andere Auto gefahren, um dieses bis zum Stillstand auszubremsen.

Für sein couragiertes Eingreifen erhält Manfred Kick jetzt aus aller Welt Respektsbekundungen und Gratulationen. Auch Elon Musk reiht sich ein. Der Chef des E-Auto-Herstellers Tesla twittert zunächst am Mittwoch: „Gratulation an den Tesla-Halter, der die Beschädigung seines eigenen Wagens riskiert hat, um den eines bewusstlosen Fahrers sicher zu stoppen.“

Wenige Stunden später legt Musk nach. In einem weiteren Tweet sichert der US-Unternehmer dem Lebensretter zu, dass seine Firma unkompliziert und schnell für die Reparaturkosten aufkommen werde. „Aus Dankbarkeit zahlt Tesla alle Reparaturkosten unentgeltlich und schnell“, schreibt Musk, der neben seinem Engagement bei dem Autobauer auch durch die Gründungen des Online-Bezahlsystems PayPal sowie des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX bekannt ist.

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited. https://t.co/D68HNJcCoQ — Elon Musk (@elonmusk) 15. Februar 2017

Für den großen Held der ganzen Geschichte scheint die Rettung jedoch das Normalste der Welt zu sein. Der 41-Jährige tut den Schaden an seinem Auto kurz und knapp als „eine kleine Delle“ ab. Das Materielle habe keine Rolle gespielt. "Es geht um die Person, die da Hilfe braucht“, erklärt der dreifache Vater sein Handeln. "Es hat funktioniert, aber deswegen bin ich kein Held", zitiert ihn die Süddeutsche Zeitung.



Bei dem Retter handelt es sich um Manfred Kick, einem CSU-Stadtrat der Gemeinde Garching. Für den bewusstlosen Fahrer des anderen Autos dürfte es ein Glücksfall gewesen sein, dass ausgerechnet Kick zur selben Zeit am selben Ort unterwegs war. Denn Kick kennt sich aufgrund seines Berufs als Metallbauer bestens mit Leitplanken und Unfällen aus und hat - wie es der Zufall so will - vor kurzem einen Rettungstaucherschein mit detaillierter Erste-Hilfe-Ausbildung gemacht.



Inzwischen soll sich der Betroffene wieder auf dem Weg der Besserung befinden, wie Kick der Süddeutschen Zeitung sagt. Er hatte offenbar einen Schwächeanfall. Besuchen wolle Kick ihn nicht. Er habe der Polizei aber seine Daten gegeben. Jetzt wolle er den Medienrummel, für den er sich nicht gemacht fühle, noch zwei Tage mitmachen. (fsc mit dpa)

