Terrorverdächtige in U-Haft

Auch der dritte am Dienstag wegen Terrorverdachts festgenommene Syrer bleibt hinter Gitter. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ordnete Untersuchungshaft für den 17-Jährigen an, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mit.

Ein 26 Jahre und ein 18 Jahre alter Mann - auch sie haben syrische Pässe - sind bereits in U-Haft. Alle drei äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Die Männer waren am Dienstagmorgen in Flüchtlingsunterkünften in Schleswig-Holstein festgenommen worden.

Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, im Auftrag der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) nach Deutschland gekommen zu sein, „um entweder einen bereits erhaltenen Auftrag auszuführen oder sich für weitere Instruktionen bereitzuhalten“.

Konkrete Aufträge gab es wohl nicht. Die drei haben nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) einen Bezug zu den Attentaten in Paris im November 2015. (dpa)

