Terrassenufer gesperrt

An diesem Wochenende wird der marode erste Bogen der Augustusbrücke abgerissen. © Rene Meinig

An diesem Wochenende wird der marode erste Bogen der Augustusbrücke abgerissen. Deshalb ist das Terrassenufer von Donnerstagabend bis zum Montag, 5 Uhr, ab dem Theaterplatz bis zur Einmündung Steinstraße voll gesperrt. Während des Abbruchs ist mit erheblicher Lärmbelästigung zu rechnen, teilt die Stadt mit. Am Sonntag, 10 bis 12 Uhr, müssen die schweren Abbruchhämmer eine Pause einlegen. Denn in dieser Zeit ist die heilige Messe in der benachbarten Kathedrale.

Die vorerst letzte Sperrung des Terrassenufers gibt es vom 16. bis 20. November. Sie fängt ebenfalls am Donnerstagabend an und endet am Montagmorgen. (SZ/phi)

