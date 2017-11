Terrassenufer eine Etage tiefer

Schon am frühen Samstagmorgen waren Arbeiter auf der Baustelle am Terrassenufer.

In Höhe des bereits abgerissenen ersten Bogens der Augustusbrücke wird an diesem Wochenende die Straße abgesenkt.

Zum dritten Mal innerhalb von vier Wochen ist das Terrassenufer auch an diesem Wochenende gesperrt. Vom 27. bis 30 Oktober war die Straße dicht, weil Fundamente für Traggerüste gebaut wurden. Danach rissen die Arbeiter vom 2. bis 6. November den ersten Brückenbogen ab. Und seit diesem Freitag wird die Fahrbahn an genau dieser Stelle abgesenkt. Das ist nötig, damit die Straße während des Bogenneubaus befahrbar bleibt.

Für dieses Wochenende bedeutet das: Nur Fußgänger und Radfahrer, die ihr Fahrrad das kurze Stück Behelfsweg unterhalb des zweiten Bogens schieben, dürfen die Augustusbrücke unterqueren. Autos sollen erst ab Montagmorgen 5 Uhr wieder über das Terrassenufer fahren können. Damit die Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen sind, waren die Bauleute auch am Samstag schon am frühen Morgen vor Ort.

Läuft alles nach Plan, dürfte es im Berufsverkehr in der Innenstadt zum Wochenstart nicht so stressig werden wie am Freitag. Da reihte sich zu den Hauptverkehrszeiten morgens und abends im Zentrum Auto an Auto. (fsc)

