Termine für Karnevalssaison stehen Die Arnsdorfer Narren haben ihr Motto und die Veranstaltungen für die 45. Saison veröffentlicht.

Nur wenige Monate ist es her, dass der Karnevalsclub Arnsdorf (KCA) seine 44. Saison beendet hat. Doch nach dem Karneval ist bekanntermaßen vor dem Karneval und genau deswegen haben sich die Narren bereits jetzt schon Gedanken über die kommende 45. Saison gemacht. Diese steht unter dem Motto „Die ganze Welt ist nun umrundet, der KCA das All erkundet“. Nachdem es die Narren im vergangenen Jahr nach Las Vegas verschlagen hat, wollen die Karnevalisten nun also nach den Sternen greifen!

Doch nicht nur das Motto hat der Karnevalsclub bereits festgelegt. Auch sämtliche Termine für die 45. Saison stehen bereits fest. So warten bereits im November gleich vier Veranstaltungen auf alle Fans der fünften Jahreszeit. So wird es traditionell zwei Nachtwäschebälle geben. Außerdem laden die Arnsdorfer Narren erneut zum Maskenball mit Miss Chantal ein. Auch der KCA-Lederhosenspaß, der im vergangenen Jahr Premiere feierte, kam bei den Besuchern so gut an, dass der Karnevalsverein in diesem Jahr eine Wiederholung plant. (ste)

Alle Termine unter www.kca-online.de

