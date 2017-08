Termin für Schulanmeldung

Strehla. Die Anmeldung der Schulanfänger des Schuljahres 2018/2019 findet diesen Donnerstag in der Strehlaer Grundschule statt. Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis zum 30. Juni des Jahres 2018 das sechste Lebensjahr vollenden (Geburtszeitraum: 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012) und in folgenden Orten und Ortsteilen wohnen: Strehla, Forberge, Oppitzsch, Unterreußen, Großrügeln, Lößnig, Paußnitz, Görzig und Trebnitz. Kinder, die das sechste Lebensjahr später vollenden, können ebenfalls angemeldet werden. Die Geburtsurkunde des Kindes ist vorzulegen. (SZ)

Die Schulanmeldung ist am Donnerstag, 24. August, in der Zeit von 7 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr in der Grundschule Strehla, Lindenstraße 21, terminiert.

