Termin für Schul-Richtfest steht Eigentlich wollte die Stadt mit der Sanierung der Grundschule Wurgwitz schon weiter sein.

© Archiv Oberthür

Die Arbeiten zum Umbau der Grundschule Wurgwitz kommen voran. Wie das Rathaus mitteilt, steht jetzt ein Termin für das Richtfest fest. Anvisiert ist der 10. November. Danach wird die Gebäudehülle weitestgehend geschlossen, sodass die Bauarbeiter ab Mitte November mit dem Innenausbau weitermachen können. An einigen Stellen hat dieser bereits begonnen.

Ganz im Zeitplan liegen die Bauarbeiten aktuell nicht. Unter anderem hatten Schwierigkeiten bei der Lieferung der Fassadenteile zu kleineren Verzögerungen im Bauablaufplan geführt. Die Fertigstellung zu den Sommerferien 2017 sei nach aktuellem Stand aber nicht in Gefahr. „Inzwischen sind die Problemstellungen gelöst und es wird mit Hochdruck an der Herstellung der Gebäudehülle gearbeitet“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel. So werden derzeit die Fassade auf der Nord- und Südseite errichtet und die Giebel gedämmt. Parallel dazu werden in den nächsten Wochen die Fenster und Außentüren eingebaut. Außerdem wird das alte Dach abgerissen und neu gedeckt.

Die Grundschule Wurgwitz wird derzeit saniert. In dem Gebäude entstehen zudem 160 Hortplätze und eine Kita mit 24 Krippen- und 100 Kindergartenplätzen. Auch die benachbarte Turnhalle wird fertig saniert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 10,5 Millionen Euro. (SZ/cb)

