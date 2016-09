Termin für Panoramatour steht Das Sportevent wird 2017 um eine Woche nach hinten verlegt. Die Veranstalter rechnen mit noch mehr Startern.

1 600 aktive waren dieses Jahr bei der Panoramatour dabei. © Archiv: Steffen Unger

Die Panoramatour in Bad Schandau und Hinterhermsdorf findet im kommenden Jahr am zweiten Augustwochenende statt und damit eine Woche später als gewohnt. Das Wochenende vom 11. bis 13. August 2017 wurde gewählt, um dem in Sachsen heiß begehrten Feiertermin für die Einschulung auszuweichen, erklärte Organisator Hans-Joachim Weidner. Aufgrund der erneut zeitigen Sommerferien fällt die Schuleinführung der Erstklässler im kommenden Jahr auf den 5. August.

In diesem Jahr nahmen bei der Panoramatour an drei Tagen in Krippen, Bad Schandau und Hinterhermsdorf insgesamt knapp 1 600 Aktive teil. Die Panoramatour ist damit die größte Breitensportveranstaltung im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Gestartet wurde in den den Disziplinen Laufen, Walken, Wandern und Radfahren. Das größte Teilnehmerfeld stellten mit knapp 1 000 Startern die Läufer. Neben den sportlichen Höhepunkten gehörten auch ein Abendprogramm im Festzelt sowie die Moderationen von DDR-Fernsehlegende Adi („Mach mit, mach’s nach, mach’s besser“) zum Konzept. Neu in diesem Jahr war der Elbe-Schrammstein-Lauf von Krippen nach Tschechien und zurück. Zum Auftakt konnten sich 450 Starter für die Strecke im Elbtal begeistern.

Für das kommende Jahr erwarten die Veranstalter insbesondere in Krippen – hier sind die Strecken fast flach und somit leichter zu bewältigen – sowie in Bad Schandau – durch die bequeme Anreise aus Dresden – noch weit mehr Teilnehmer. In beiden Orten müssen zuvor allerdings Lösungen für die Parkplatzsituation her. In Hinterhermsdorf hingegen gibt es mit ausreichend Stellplätzen keine Probleme.

Gesamtleiter Hans-Joachim Weidner vom Veranstalter Lausitzer Sportevents zeigte sich begeistert von der Hilfsbereitschaft der Hinterhermsdorfer und Sebnitzer um Marion Berger, Jens Willmuth und Jan Koberger vom DRK sowie der Stadt Bad Schandau mit Peter Bachmann.

Auch die touristischen Einrichtungen ziehen eine positive Bilanz. Mehr als 30 Prozent der Teilnehmer waren laut Einschätzung aus dem Sebnitzer Rathaus nicht nur sportlich aktiv, sondern kamen auch zum Übernachten. Der größte Anteil der Gäste stammte aus Hamburg und Berlin. Das soll in den kommenden Jahren noch forciert werden. Die Stadt Sebnitz, ihr Ortsteil Hinterhermsdorf sowie die Veranstalter wollen künftig aktiv dafür werben, dass die Sportler das Event gleich als Anlass für einen längeren Urlaub in der Region nutzen.

zur Startseite