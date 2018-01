Termin für Kanalbau steht Am 5. Februar soll in der August-Bebel-Straße gebaut werden. Doch schon vorher ist mit Behinderungen zu rechnen.

Hartha. Die Kanalbauarbeiten in der August-Bebel-Straße in Hartha beginnen am 5. Februar. Das teilt die Stadtverwaltung Hartha mit. Es erfolgt der Neubau einer Mischwasserleitung in der August-Bebel-Straße von der Rathausstraße bis zur Pestalozzistraße. Vorbereitende Arbeiten der Baustelleneinrichtung werden ab 29. Januar durchgeführt. Die Firma Reif Baugesellschaft aus Schkeuditz hat den Auftrag im Wert von 1,4 Millionen Euro übernommen.

Die Anwohner müssen während der Bauzeit mit einer Vollsperrung rechnen. Allerdings wird in zwei Abschnitten gebaut, sodass einige Zufahrten, je nach Baufortschritt, zu erreichen sind. Zunächst wird von der Rathausstraße bis Haus Nummer 6 gebaut, danach von Haus Nummer 6 bis zur Pestalozzistraße. „Wir bitten um Beachtung der verkehrseinschränkenden Maßnahmen: Beschilderung, Parkverbote, Umleitungen“, sagt Bauamtsleiter Ronald Fischer. Vor Baubeginn erfolgt eine Beweissicherung. An die Grundstückseigentümer ergehe die Bitte um Unterstützung und Gewährung des Zutritts zu den Grundstücken.

Die vorhandenen Hausanschlussleitungen werden auf die neu zu verlegende Mischwasserleitung umgebunden und bis zur Grundstücksgrenze erneuert . Dies betreffe Schmutzwasserleitungen und Dachrinnen. Für die Grundstücke, bei denen Umbauarbeiten an der Grundstücksentwässerung erforderlich werden, erfolgt dies nach individueller Absprache mit dem Abwasserzweckverband (AZV) „Untere Zschopau“ so, wie bei der Begehung durch das Ingenieurbüro Dietrich festgelegt. Den Grundstückseigentümern entstehen keine Kosten.

Bauberatungen sind ab dem 8. Februar jeweils donnerstags um 14 Uhr angesetzt. Der Baubetrieb gewährt Unterstützung bei der Müllentsorgung, wenn Fahrzeuge die Straße nicht befahren können.

Ist der Kanal fertig und sind die Hausanschlüsse verlegt, kann mit dem nächsten Abschnitt, der Sanierung der Verrohrung des Flemmingener Baches, begonnen werden. Das soll voraussichtlich Ende August sein. Allerdings ist für diesen neuen Bauabschnitt auch wieder eine Ausschreibung notwendig. Die ist laut Reiner Müller, technischer Leiter des AZV, für das späte Frühjahr geplant. (DA/fk)

Ansprechpartner AZV „Untere Zschopau“: Reiner Müller Telefon 034327 68419. Ansprechpartner Stadtverwaltung Hartha: Michael Müller Telefon 034328 52164.

