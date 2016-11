Termin für Einweihung steht

Im April, beim Richtfest, hat sich Bürgermeister Michael Herfort auf der Baustelle umgesehen. Architektin Daniela Dietrich bereichtete über den Baufortschritt. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Die neue Zweifeld-Sporthalle auf dem Gelände des Wilthener Schulzentrums wird am 10. Februar kommenden Jahres offiziell übergeben. Das kündigt Bürgermeister Michael Herfort (CDU) an. Die Arbeiten lägen im Zeitplan, das Gebäude und der Außenbereich würden wie geplant fertig, es sei nicht zu erkennen, dass es jetzt noch Verzögerungen geben könnte, sagt er. Derzeit wird in der Halle unter anderem die Prallwand montiert.

Die Bauarbeiten haben im Juli vergangenen Jahres begonnen. Richtfest wurde im Mai dieses Jahres gefeiert. Die Stadt investiert reichlich vier Millionen Euro in die Sporthalle und die Außenanlagen. 1,4 Millionen Euro davon steuert der Freistaat bei. Das moderne Gebäude, das vier Meter tief in der Erde steckt, kann künftig von zwei Schulklassen oder Vereinen gleichzeitig genutzt werden. Es ersetzt eine Turnhalle, die zwar erst 28 Jahre alt, aber zu klein und in einem sehr schlechten Zustand ist. (SZ/ks)

