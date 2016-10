Termin für Bergung des Porzelline-Lagers Vor drei Monaten ist der Eingeschosser in Freital eingestürzt. Nun soll die Rettung der gelagerten Gipsformen endlich beginnen.

Die Bergung der Gipsformen des Porzelline-Lagers soll nächste Woche starten. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Nach langem Warten soll die Rettung der denkmalgeschützten Gipsformen aus dem eingestürzten Porzelline-Lager nun endlich beginnen. „Ich denke, die Bergung wird am 24. Oktober starten“, sagte der Betriebsleiter der Freitaler Porzellanmanufaktur, Anatoli Schilling. Die beauftragte Baufirma habe ihm signalisiert, dass die benötigten Gitterboxen wohl noch in dieser Woche geliefert werden. In diesen Gitterboxen sollen die Porzellanmodelle transportiert werden. Wie genau die Bergung ablaufen soll, konnte Schilling noch nicht sagen.

Das marode Modelllager an der Umgehungsstraße war Anfang Juli teilweise in sich zusammengestürzt. Bei den rund 12 000 eingelagerten Modellen handelt es sich um sogenannte Urformen von Porzellanobjekten, von denen immer wieder Arbeitsformen abgenommen werden konnten und können, die sich im Produktionsprozess abnutzen. Das Landesamt für Denkmalpflege schätzt den kulturellen Wert immerhin so hoch ein, dass es die Sammlung im Jahr 2012 unter Denkmalschutz stellte.

Die Gipsteile sollen in eine große Halle am Osterberg-Steinbruch in der Nähe der Weißeritz gebracht werden. Die Halle wird von der Stadt zur Verfügung gestellt. Bei dem Lager handelt es sich um eine etwa einhundert Meter lange Leichtbauhalle. Sie war erst Anfang dieses Jahres in den Besitz der Stadt übergegangen. Gebaut hat sie die Wismut als Werkstattlager und Umkleide. Das Gebäude wurde während des Baus des sogenannten Wismut-Stollens gebraucht.

Die Unterbringung der Modelle am Osterberg-Steinbruch ist als Übergangslösung gedacht. Es geht vor allem darum, die Modelle schnell aus dem Porzelline-Lager herauszubekommen. Weitere Gebäudeteile könnten einstürzen und dadurch noch mehr Modelle beschädigt werden. Anschließend müssten die Teile gesichtet und entschieden werden, was erhaltenswert ist und was weggeworfen werden muss. Was mit den Modellen langfristig geschehen soll, ist noch offen.

zur Startseite