Tennisverein hat noch Pläne Der 1. TC Waldheim ist vor 25 Jahren gegründet worden. Seitdem ist es im wahrsten Sinne des Wortes bergauf gegangen.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Tennis wird in Waldheim schon seit 1954 gespielt. Zu DDR-Zeiten war der „weiße Sport“ bei der BSG Chemie, später bei der BSG Aufbau Waldheim beheimatet. Nach der Wende gehörte man zum SV Aufbau. „Wir hatten Selbstbewusstsein und gründeten am 19. März 1991 einen eigenen Verein“, sagte Vereinschef Ernst Schneider. Ihren 25. Geburtstag begingen die TCW-Mitglieder mit einer großen Sause in der Brauerei Richzenhain.

In den 25 Jahren sei es mit dem Verein stetig bergauf gegangen. Sowohl bei der Zahl der Mitglieder, von damals 40 bis zu den heutigen 170, als auch sportlich. Und auch nach der Flut 2002, bei der die Plätze am Rauschenthaler Weg völlig zerstört wurden, ging es sprichwörtlich nach oben. „Erst einmal war außer den Altschulden alles weg“, so Schneider. Doch schnell ergab sich die Möglichkeit, auf dem Pfaffenberg eine neue Sportstätte zu errichten. Dort gibt es jetzt sechs Plätze, Flutlicht, ein Klubhaus. Doch der Verein hat durchaus Pläne. Ein siebter Tennisplatz soll noch gebaut werden. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) brachte schon mal einen kleinen Scheck mit, der sozusagen als Anzahlung für dieses Vorhaben dienen könnte.

Neben dem Waldheimer Stadtoberhaupt gratulierten auch Volker Dietzmann, Präsident des Kreissportbundes Mittelsachsen und Thomas Rische, Vorstandsmitglied im Sächsischen Tennis-Verband, den Waldheimern zum runden Geburtstag. Sie hatten zudem einige Auszeichnungen im Gepäck. Ehrennadeln des Landessportbundes erhielten Gottfried Brand, Thomas Damm, Uwe Graeber, Steffen Groschopp und Jenz Otto (alle Bronze) sowie Maria Euchler (Silber). Vom Tennis-Verband wurden Eric Euchler (Bronze) sowie Christiane Damm und James Fröhlich (beide Silber) geehrt. (DA/fk)

zur Startseite