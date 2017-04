Tennisstar durch die Hintertür Maria Scharapowa kehrt nach 15-monatiger Dopingsperre auf die Tour zurück und schlägt beim Turnier in Stuttgart auf.

Wird als Zuschauermagnet offenbar gebraucht: Dass Doping-Sünderin Scharapowa in Stuttgart antreten darf, stieß bei anderen Spielerinnen auf Kritik. © picture alliance / dpa

Hinter aufgehaltenen Auto-Türen, der offenen Klappe des Kofferraums und ihren schützenden Begleitern ist nur ein kurzer Blick auf Maria Scharapowa zu erhaschen. Vom Hintereingang trennen die 30-Jährige nur ein paar Meter. Schnell huscht der wegen Dopings für 15 Monate gesperrte Tennis-Star in die Sandplatzhalle des SV Sillenbuch 1892, einem ganz normalen Stuttgarter Tennisverein – und nach dem Training wieder hinaus.

Abseits des Stuttgarter WTA-Turniers und rund zehn Kilometer von der Arena entfernt, bereitet sich die Russin auf ihr Comeback vor. Der Trubel bei ihrem ersten offiziellen Auftritt nach der Sperre wird gewaltig sein. Mit einer umstrittenen Wildcard nimmt sie am wichtigsten Damen-Turnier in Deutschland teil. Es läuft schon, wenn Scharapowas Sperre endet. Ihr Erstrunden-Match gegen die Italienerin Roberta Vinci ist extra für Mittwoch angesetzt.

Topspielerinnen wie Angelique Kerber, Agnieszka Radwanska und Caroline Wozniacki hatten die Wildcard-Vergabe kritisiert und sich von Scharapowa distanziert. Der Empfang der Konkurrenz sei ihre geringste Sorge, sagte Scharapowa.

Bei den Australian Open 2016 war die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin positiv auf das Herzmedikament Meldonium getestet worden. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hatte es zum Jahresbeginn auf die Liste der verbotenen Mittel gesetzt. Scharapowa gab an, es seit Jahren genommen zu haben. Über die neuen Regeln hatte sie sich nicht informiert. Für zwei Jahre war sie ursprünglich gesperrt worden. Der Internationale Sportgerichtshof CAS reduzierte die Sperre auf 15 Monate.

Inzwischen ohne eine Weltranglistenposition müsste die frühere Nummer eins der Weltrangliste jetzt eigentlich von vorn anfangen und sich von kleinen Turnieren wieder in die Beletage vorarbeiten. Für Stuttgart hat Scharapowa als Zuschauermagnet dennoch ebenso wie für die Masters-Turniere in Madrid und Rom eine Wildcard erhalten. Ein Umstand, der auch für Missstimmung im deutschen Tennis-Team sorgte. Denn Julia Görges, am Wochenende noch Retterin in der Relegation gegen die Ukraine, ging bei den Wildcards leer aus. (dpa)

zur Startseite