Tennisplatz am Bilzbad zu mieten Der bisherige Verein hat wegen Überalterung aufgegeben. Jetzt soll jedermann spielen dürfen.

Zwei Tennisplätze im Bilzbadgelände (roter Sand). Der Sportstättenbetrieb hat sie übernommen und wird sie anbieten. © Luftbild: Geoportal Sachsen

Das Bilzbadgelände soll für die Besucher noch attraktiver werden. Ab der neuen Badesaison will der Sportstättenbetrieb Sbf GmbH auch zwei Tennisplätze anbieten. Die beiden Plätze (siehe Luftbild) im sogenannten Damenbadbereich südlich des Meiereiweges wurden bisher vom TC Weiß-Blau-Bilzbad genutzt. Wegen Überalterung hätten die Mitglieder die von der Stadt gepachteten Plätze jetzt aufgegeben. Zu den beiden Plätzen gehören in einem Häuschen zwei Duschen und eine Toilette. Außerdem, so Sportstättenbetriebschef Titus Reime, gibt es einen kleinen Grillplatz, der noch erneuert werden soll.

Die Plätze sollen an der Kasse zum Badeingang zu mieten sein. Der Stundenpreis würde auf der Internetseite veröffentlicht und soll ortsüblich sein. Der Zugang zu den Tennisplätzen ist über das Badgelände möglich. Außerdem, so Reime, solle Mietern ermöglicht werden, nach dem Tennisspiel noch zu grillen. Der Tennisplatz ist abgeschlossen. Den Schlüssel werde es künftig gegen Unterschrift und Gebühr am Kassenhäuschen geben. (SZ/per)

www.sbf-radebeul.de

