Tempotafeln zeigen Wirkung Im Radebeuler Stadtgebiet sollen jetzt neue Displays aufgehängt werden.

Symbolbild: Ein rotes Blinken oder ein trauriger Smiley bringen viele Autofahrer zum Bremsen. © Sebastian Schultz

Radebeul. Ein rotes Blinken oder ein trauriger Smiley bringen viele Autofahrer zum Bremsen. Das belegen Messungen der Tempotafeln in Radebeul. Durchschnittlich werde durch sie eine Verbesserung der Geschwindigkeitseinhaltung von sieben bis elf km/h erreicht. Teilweise sei auch eine Minderung des Straßenlärms beobachtbar, sagte Veit Tittel vom Bündnis Verkehrsentlastung Elbtal in der letzten Verkehrsratssitzung.

In Radebeul sollen bald neue Tempotafeln aufgehängt werden, die Autofahrer auf ihre Geschwindigkeit aufmerksam machen. Wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht, will die Stadt zwei neue Tafeln als Ersatz für die Ende 2016 außer Dienst gestellten Displays nachkaufen. 2017 sei das aus Budgetgründen nicht möglich gewesen, heißt es. Auf die Kötzschenbrodaer Straße zwischen Friedhof und Panzerstraße kommt zusätzlich eine Tafel, für die Anwohner eine Patenschaft übernehmen wollen. Als weitere Standorte für eine Tempo-Anzeige wurden die Paradiesstraße bergaufwärts und die Lößnitzgrundstraße, Höhe Hörningplatz vorgeschlagen. Außerdem kam die Idee auf, die Displays an die Straßenbeleuchtung anzuschließen.

