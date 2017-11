Tempotafel trotz Baustelle Volkersdorfer verstehen nicht, warum die neu gekauften Messgeräte vorerst nicht bei ihnen hängen sollen. Aus dem Stadtrat gibt es Unterstützung.

Nicht nur Anliegerverkehr: Obwohl der Durchgangsverkehr wegen der Bauarbeiten an der Hauptstraße Volkersdorf eigentlich weiträumig umfahren soll, sind hier nach wie vor auch viele Auswärtige unterwegs – selbst große Lkws. Wenn es dann noch wie am Donnerstagmorgen Probleme auf der Autobahn gibt, staut sich der Verkehr an der Baustellenampel bis aus dem Ort heraus.

Um die Zeit wieder rauszuholen, treten mache Autofahrer danach dann kräftig aufs Gaspedal, trotz Tempo 30. Doch die von der Stadt Radeburg gekauften Tempotafeln hängen derzeit beide direkt im Stadtgebiet. Eine davon an der Radeberger Straße.

Die Stadträte der Zille-Stadt und die Radeburger Stadtverwaltung haben zu Jahresbeginn bewiesen, dass sich Probleme manchmal auch schnell und unbürokratisch lösen lassen. Obwohl das Thema gar nicht auf der Tagesordnung der Zusammenkunft im Januar gestanden hatte, beschlossen die Räte nach kurzer Diskussion den Kauf von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln.

Auslöser dafür war die vom Landratsamt abgelehnte Unterschriftensammlung von Volkersdorfern gewesen. Mit dieser hatten die Bewohner des Radeburger Ortsteils erreichen wollen, dass Tempo 30 für alle Fahrzeuge auch auf den letzten Metern der Ortsdurchfahrt gelten sollte. Nach der Ablehnung war die Idee entstanden, wenigstens mit den Tempotafeln für etwas mehr Sicherheit zu sorgen.

Das Bündnis Verkehrsentlastung Elbtal hatte probeweise eine seiner Tafeln nach Volkersdorf gegeben, die dort auch sechs Wochen lang im Einsatz war.

Nach dem Willen der Radeburger Stadträte sollen die beiden Tafeln nicht nur an der Ortsdurchfahrt in Volkersdorf, sondern auch an anderen kritischen Punkten in den Ortsteilen der Stadt zum Einsatz kommen. Die jeweils knapp 2 700 Euro teuren Geräte können nicht nur die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen und mit Smileys auf deren Einhaltung oder Überschreitung hinweisen, sondern auch verschiedene Verkehrsdaten aufzeichnen, die dann ausgelesen werden können.

Nach dem schnellen Beschluss im Januar passierte dann über Monate aber erst einmal nichts, weil Radeburg noch keinen bestätigten Haushalt hatte. Erst danach konnte ein entsprechender Auftrag zur Anschaffung der Tafeln ausgelöst werden. Nun sind die Messgeräte seit ein paar Wochen da und im Einsatz. Allerdings nicht in Volkersdorf, sondern in Radeburg. Eins an der Klinik in der Hospitalstraße, das andere an der Radeberger Straße.

In Volkersdorf hält Radeburgs Ordnungsamtsleiter Torsten Wehnert das Anbringen der Tafeln derzeit für wenig sinnvoll. Denn dort wurde inzwischen mit dem lange geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt begonnen. Und die vorhandene Umleitung im Ort ist eigentlich nur für den Anliegerverkehr gedacht. Aus Sicht des Verwaltungsmitarbeiters sollten daher erst nach dem Ende der Bauarbeiten Tempotafeln in Volkersdorf aufgehängt werden.

Die Betroffenen vor Ort sehen das ganz anders. „Es ist richtig, dass die Verkehrsdichte geringer geworden ist und dass keine 40-Tonner mehr durch Volkersdorf rasen“, sagt Jürgen Simon. „Nicht richtig ist, dass nur noch der Anliegerverkehr durch Volkersdorf fährt. Wer sich eine Weile an die Straße stellt und auf die Kennzeichen schaut, sieht das.“ Und auch an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, so der Anwohner, würden sich nicht gerade viele Autofahrer halten. „Es wird weiter volle Pulle gerast.“ Mancher, der aus Richtung Bärnsdorf kommt und weiß, dass nicht weit hinter dem Ortseingang die Baustellenampel steht, bremst kaum ab, in der Hoffnung, vielleicht so noch die Grünphase zu erwischen.

Jürgen Simon hat von Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) für Mitte Dezember einen Gesprächstermin bekommen. Bereits bei ihrem Ortsrundgang Ende Oktober habe er die Rathauschefin auf die trotz Baustelle weiter bestehenden Probleme hingewiesen. Michaela Ritter war gestern auf Dienstreise, schickte aber auf SZ-Anfrage eine knappe Antwort: „Ich muss das verwaltungsintern besprechen. Wir werden uns das noch mal anschauen und nach einem günstigen Standort suchen. Ich finde, es macht Sinn, die Tafel auch dort zu platzieren.“

Die SZ fragte zudem bei mehreren Stadträten nach. Der Bärwalder CDU-Mann Christian Damme sagte: „Ich würde es begrüßen, wenn auch während der Bauphase eine Tafel in Volkersdorf hängen würde. In der Hoffnung, dass sie auch hilft.“

Der Radeburger Michael Ufert (SPD) verweist darauf, dass Volkersdorf ja der Auslöser für den Kauf war. „Also sollten die Leute dort auch etwas davon haben.“ Doch auch der jetzige Standort in der Radeberger Straße ist aus seiner Sicht sehr wichtig. „Die Stelle ist unübersichtlich, vor allem wenn der Bus aus Richtung Großdittmannsdorf hält und die Schulkinder aussteigen.“ Er plädiert dafür, künftig eine Tafel in Radeburg und eine zwischen den Ortsteilen rotieren zu lassen.

Sein Bärnsdorfer Ratskollege Marcus Mambk (Unabhängige Liste Radeburg) geht sogar noch einen Schritt weiter. „Wir sollten der Verwaltung den Auftrag geben, einen Plan aufzustellen, wo die Tafeln zum Einsatz kommen sollen. Da sich die Stadträte in ihren Ortsteilen am besten auskennen, wäre es zudem sinnvoll, wenn wir entsprechende Standorte zuarbeiten.“

