Tempotafel in Volkersdorf Aus Richtung Bärnsdorf zeigt das Gerät jetzt Autofahrern ihre Geschwindigkeit an.

Diese Tafel zeigt jetzt das Tempo an der Ortsdurchfahrt an. © privat

Radeburg. Seit Dienstagmittag weist eine Tafel Pkw- und Lkw-Fahrer in Volkersdorf mit der Anzeige ihrer gefahrenen Geschwindigkeit und einem dazu passenden Smiley darauf hin, ob sie das dort vorgeschriebene Tempo von 30 km/h einhalten. Angebracht wurde das Messgerät an der Ortsdurchfahrt an einem der drei von Anwohnern vorgeschlagenen Standorte. Gemessen wird ein Stück hinter dem Ortseingang aus Richtung Bärnsdorf.

Wie Radeburgs Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) zur SZ sagte, handelt es sich bei der Tempotafel um die, die bisher in der Hospitalstraße in Radeburg angebracht war. Wie lange sie nun in Volkersdorf die Geschwindigkeit anzeigen wird, sei noch nicht genau klar. Dauerhaft aber sicher nicht, denn der Stadtrat hatte zu Jahresbeginn den Kauf von zwei Geräten auch unter der Prämisse beschlossen, dass diese an verschiedenen Punkten in den Ortsteilen der Stadt zum Einsatz kommen. Auslöser waren allerdings die Verkehrsprobleme in Volkersdorf gewesen.

Dass die Tafeln nun ausgerechnet dort erst nach dem Abschluss der Bauarbeiten 2019 zum Einsatz kommen sollten, traf auf wenig Verständnis (die SZ berichtete). Diese Entscheidung wurde nun korrigiert.

zur Startseite