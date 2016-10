Temposündern auf der Spur In dieser Woche startet bei der Polizeidirektion Görlitz wieder die Aktion „Blitz für Kids“. Auch vorbildliche Autofahrer werden angehalten.

Die „Blitz für Kids“-Aktion ist voriges Jahr unter anderem mit Schülern der 4a der Grundschule Königshufen gelaufen. Polizeikommissarsanwärter Martin Gerick und die Kinder unterhalten sich mit einer angehaltenen Autofahrerin und bedanken sich für die eingehaltene Geschwindigkeit. © nikolaischmidt.de

In dieser Woche startet die jährliche bundesweite Verkehrssicherheitsaktion „Blitz für Kids“. Auch die Polizeidirektion Görlitz wird gemeinsam mit Schülern die Geschwindigkeit von Autofahrern im Umfeld von Schulen kontrollieren.

Die erste Aktionswoche dient vorwiegend der Sensibilisierung der Autofahrer. Ertappte Temposünder erhalten von den Schülern als Denkzettel die „gelbe Karte“. Es werden aber auch vorbildliche Kraftfahrer von der Polizei angehalten und für ihr Verhalten im Straßenverkehr von den Kindern mit „grünen Karten“ ausgezeichnet.

In der zweiten Aktionswoche finden die Kontrollen dann ohne Schüler statt. Es werden auch keine symbolischen Karten mehr verteilt. „Ertappte Raser werden dann für ihr Fehlverhalten mit den entsprechenden Verwarngeldern belegt“, kündigt Polizeisprecher Thomas Knaup an. Die Verkehrssicherheitsaktion soll Autofahrer auf die Gefahren von überhöhter Geschwindigkeit, insbesondere im Bereich von schulischen Einrichtungen, aufmerksam machen und damit einen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr leisten. Seit Januar ereigneten sich in der Polizeidirektion Görlitz 21 Schulwegunfälle mit Beteiligung von Schülern unter 15 Jahren. (SZ/rs)

