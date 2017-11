Temposchwellen für mehr Sicherheit Die Kreuzung Siedlungsweg im Kriebsteiner Ortsteil Ehrenberg sei zu gefährlich für Kinder, erklärten die Anwohner. Jetzt wird reagiert.

An der Kreuzung Siedlungsweg im Kriebsteiner Ortsteil Ehrenberg ist die Verkehrsführung geändert worden. „Aufgrund von Anfragen von Anwohnern, wonach die Straße für die Kinder zu gefährlich sei, wurden nun eine Rechts-vor-links-Beschilderung aufgestellt“, sagte Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK) während der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Aufgrund des kurvigen Verlaufs sei die Straße teilweise nur schwer einsehbar. „Dennoch sind einige Verkehrsteilnehmer in dem Bereich am alten Feuerwehrgerätehaus regelrecht langgebrettert. Durch die Neuregelung sind sie nun zum Abbremsen gezwungen“, so Euchler.

Auch in Grünlichtenberg hatten sich Eltern und Anwohner eine Verkehrsberuhigung gewünscht. „Auf der Straße Zur Mühle sollte spätestens jetzt die Tempo 30, die schon länger steht, auch eingehalten werden“, so Euchler. Die Geschwindigkeitsbegrenzung sei in der Vergangenheit allzu oft missachtet worden. „Die Mitarbeiter des Gemeindebauhofes haben Temposchwellen eingebaut, um Abhilfe zu schaffen“, erläuterte sie. (DA/sol)

