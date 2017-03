Tempolimit bringt kaum Besserung In Ehrenberg ist ein 30er-Schild aufgestellt worden. Zufrieden sind die Anwohner damit aber noch nicht ganz.

In Ehrenberg sind auf einem Stück von nicht einmal hundert Metern nur noch 30 Stundenkilometer erlaubt. Nicht alle Kraftfahrer halten sich daran. © Frank Korn

Für die Kriebsteiner Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein) ist es „das kleine Ergebnis zahlreicher Treffen“. Im Ortsteil Ehrenberg ist auf der Staatsstraße 32 eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer eingerichtet worden. Allerdings ist sie nur auf ein kleines Stück von nicht einmal hundert Metern beschränkt. Das Tempolimit gilt ab sofort bis zur baulichen Instandsetzung der Straße.

In den vergangenen Jahren waren die Schäden auf der Dorfstraße immer wieder durch das sogenannte Patch-Verfahren ausgebessert worden. „Als die Straße neu gebaut wurde, gab es für die Anwohner keinen Grund für Ärgernisse. Seit die Straße aber durch das Patch-Verfahren immer wieder geflickt wird, ist die Lärmbelästigung durch die durchfahrenden Laster enorm hoch“, sagt die Bürgermeisterin. Mit jedem Loch oder Riss, der verfüllt worden sei, würden die Lkw mit noch lauterem Geräusch über die entstandenen Huckel donnern. Für die Anwohner sei das auf Dauer unerträglich.

Die Dorfstraße führt nahezu gerade durch Ehrenberg nach Kriebethal. „Das lädt die Autofahrer dazu ein, es rollen zu lassen“, so die Bürgermeisterin. Mittlerweile hätten auch die Häuser an der Dorfstraße Schaden genommen. „Die Fassaden reißen und die Bürger denken darüber nach, ihre Häuser und Grundstücke aufzugeben. Es ist ein ungeheuerlicher Lärm. Die Wände wackeln, die Gläser klirren“, so Euchler.

Gemeinsam mit der CDU-Landtagsabgeordneten Iris Firmenich hat sich die Bürgermeisterin für die Einrichtung des Tempolimits starkgemacht. Dass die Begrenzung nun eingerichtet wurde, sei erfreulich. Allerdings habe sie gehofft und auch beantragt, die Geschwindigkeit für die gesamte Ortsdurchfahrt zu begrenzen, sagt Euchler. Auch die Anwohner sind froh, dass die „30“ eingerichtet wurde. Allerdings regt sich auch Unmut.

„Es halten sich längst nicht alle Kraftfahrer an dieses Geschwindigkeitsbegrenzung“, sagt Klaus Jähnig, der an der Dorfstraße wohnt und auch bei verschiedenen Begehungen dabei war. Er hält die Strecke für zu kurz. „Direkt hinter der eingerichteten Begrenzung zeigt ein Schild an, dass man wieder 50 fahren darf. Und für dieses kurze Stück bremsen die wenigsten Fahrer ihre Autos“, so Jähnig.

Der Anwohner regte an, Geschwindigkeitskontrollen zu machen, um die Fahrer zu disziplinieren. Doch der Mindestabstand zwischen einem Temposchild und einer dahinter aufgestellten Blitzanlage ist für Sachsen mit 150 Metern angegeben. Dafür ist die eingerichtete Begrenzung zu kurz. In begründeten Ausnahmefällen kann dieser Wert zwar unterschritten werden, doch Klaus Jähnig ist skeptisch, dass es zu Geschwindigkeitskontrollen kommt. Er hofft darauf, dass die Dorfstraße möglichst bald so saniert wird, dass die „Huckel“ verschwinden und die Anwohner wieder ruhig schlaffen können.

