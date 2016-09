Tempokontrolle mit Polizeischülern Erfahrene Polizisten zeigten jetzt im Heideland, wie es geht. Die Ergebnisse können sich sehen lassen – leider auch im Negativen.

© Symbolfoto: dpa

Früh aufstehen hieß es am Dienstagmorgen für 16 Studenten der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) im ostsächsischen Rothenburg. Für die angehenden Kommissare wurde der Unterricht zum Lokaltermin, Einsatzbeginn war um 6 Uhr. Die Polizeidirektion Görlitz kontrollierte an dem Morgen zeitgleich an zwölf Orten in den Landkreisen Bautzen und Görlitz die Geschwindigkeit. Die erfahrenen Beamten zeigten den Polizeistudenten, worauf es dabei ankommt. Kontrollen waren unter anderem auf der Bundesstraße 97, also auf der Dresdener Straße in Schwepnitz und auf der Großenhainer Straße in Königsbrück.

Von insgesamt 6 000 gemessenen Fahrzeugen fuhren 132 schneller als erlaubt. 117 der Pkw wurden angehalten, die Studenten und Polizisten erklärten den Fahrern den zu ahndenden Verstoß. In den übrigen Fällen wird eine Bußgeldstelle die Betroffenen anschreiben. In der Mehrzahl betrugen die Überschreitungen weniger als 20 km/h, sodass die Streifen vor Ort ein Verwarngeld bis 35 Euro erhoben. In 14 Fällen reichte dieser Rahmen nicht mehr, auch hier wird sich eine Bußgeldstelle mit den Fällen befassen. Dabei wird es um Bußgelder ab 70 Euro aufwärts, Punkte in Flensburg und sogar Fahrverbote gehen. Am eiligsten hatte es ein Autofahrer auf der B 178 bei Löbau. Der Pkw wurde mit 154 km/h bei erlaubtem Tempo 100 km/h gemessen. Für diese Überschreitung sind ein Monat Fahrverbot, 240 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg vorgesehen. (SZ)

