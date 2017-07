Tempokontrolle an der Kötzschenbrodaer Radfahrer fühlen sich dort unsicher. Jetzt sollen neue Hinweisschilder kommen.

© Symbolbild/Andreas Weihs

Wahrnehmung und Realität können weit auseinander liegen. So ist es auch bei der Einschätzung der Geschwindigkeit, mit denen Autos an einem vorbei fahren. Viele haben das Gefühl, dass auf der Kötzschenbrodaer Straße gerast wird. Doch Geschwindigkeitsmessungen der Stadt kommen zu einem anderen Ergebnis. Wie aus dem Protokoll der letzten Verkehrsratsitzung hervorgeht, wird die Höchstgeschwindigkeit von den meisten eingehalten und nur von gut drei Prozent der Fahrzeuglenker überschritten. Vor allem Fahrradfahrer fühlen sich an der Straße unsicher. Einen Vorschlag, den Fußweg zwischen Friedhof und Fürstenhain für Radler freizugeben, lehnt die Verwaltung allerdings ab. Dafür sei der Fußweg zu schmal.

Möglich wären laut Protokoll aber vier Hinweisschilder an verschiedenen Stellen zum Seitenabstand für Radfahrer. (SZ/nis)

