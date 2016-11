Tempoanzeige zerstört In Spechtritz haben Rowdys eine Anzeige mit Feuerwerkskörpern demoliert. Dennoch lohnen sich die Anlagen.

Eine solche Anlage wurde in Spechtritz zerstört. © Norbert Millauer

Dieser Täter war wohl kein Freund von Tempo 30: In Spechtritz ist eine mobile Geschwindigkeitstafel zerstört worden. Der oder die Täter hatten an das Display Pyrotechnik geklebt und entzündet. Die Stadt Rabenau habe Anzeige bei der Polizei erstatten, teilte Rabenaus Bürgermeister Thomas Paul (CDU) mit. Die Geschwindigkeitsanzeige wurde seit Beginn des Schuljahres in verschiedenen Tempo-30-Abschnitten aufgebaut, so nahe der Grundschule in Oelsa, in Obernaundorf und im Wohngebiet in Rabenau. Sie zeigte lachende oder schmollende Smileys, die zudem noch grün, gelb oder rot blinkten. „Durchschnittlich konnte die gefahrene Geschwindigkeit der Fahrzeuge aufgrund der Anzeige um fasst zehn Stundenkilometer gesenkt werden“, sagte Paul. Gemessen wurden mehr als 70 000 Autos. Das schnellste war dabei mit 111 Stundenkilometer in der 30er-Zone in Obernaundorf unterwegs. (hey)

