Tempo-Verstöße auf dem Schleichweg Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Montagmorgen hat das Riesaer Revier in Grubnitz 171 Autos im Visier. Über 20 waren zu schnell unterwegs.

© Symbolbild / dpa

Mehr als jeder Zehnte war zu schnell: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Montagmorgen hat das Riesaer Revier in Grubnitz nach Angaben eines Polizeisprechers mehr als 20 Verstöße registriert. Während der dreistündigen Messung an der Bushaltestelle waren nach Polizeiangaben 171 Autos in Fahrtrichtung Seerhausen unterwegs. Gravierende Verstöße habe es nicht gegeben, alle Geschwindigkeitsüberschreitungen lägen im Bereich von Verwarnungsgeldern, hieß es vonseiten der Polizei.

Seit Ende März die Sanierung der B 169 in Seerhausen begonnen hat, nutzen viele Autofahrer statt der ausgeschilderten Umfahrung über Lonnewitz die kürzere Strecke über Grubnitz und Ragewitz. Die Gemeinde Stauchitz hatte darauf bereits mit Tempo-30-Schildern reagiert. Anwohnern zufolge wurde die Regelung aber von vielen Autofahrern missachtet. Die Sanierung der B 169 in der Ortslage Seerhausen soll nach bisherigem Stand der Bauarbeiten planmäßig bis Freitag, 5. Mai, dauern. (SZ)

