Tempo-Tafel für Seifersdorf Im Ort wird eine Anlage installiert, auf der Autofahrern die Geschwindigkeit angezeigt wird. Der Zeitpunkt ist unklar.

In Leppersdorf steht bereits eine Tempo-Tafel. Seifersdorf soll eine bekommen. © Thorsten Eckert

In Leppersdorf steht schon eine. In Seifersdorf soll noch eine Tempo-Anzeige hin. Das bestätigte jetzt der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann(CDU) auf eine entsprechende Anfrage der Seifersdorfer Ortsvorsteherin und Gemeinderätin Kathrin Schulze (Offene Bürgerliste). „Über die Anlage in unserem Ort wird seit Längerem diskutiert. Sie steht aber noch immer nicht“, sagte sie. Der Bürgermeister versprach, dass die Tafel installiert wird. Momentan gebe es noch Probleme mit der Aufhängung. Bei der Tempo-Anzeige handelt es sich um eine Tafel mit Leuchtziffern. Sie misst die Geschwindigkeit der Autofahrer und zeigt sie ihnen an.

In Leppersdorf wurde eine solche Anlage schon im Sommer installiert. Sie steht im Ort und zeigt den aus Richtung Autobahn kommenden Fahrern an, wie schnell sie sind. Strafen müssen Raser durch die Tafel nicht erwarten. Die Gemeinde setzt auf die Einsicht der Autofahrer.

In Seifersdorf drängt die Gemeinde seit Längerem auf eine Geschwindigkeitsreduzierung. Dort befinden sich direkt an der Staatsstraße eine Kindertagesstätte und eine schlecht einsehbare Kreuzung. Auch hier geben die Zahlen des Bautzener Landratsamtes zu denken: Von Januar bis Dezember 2015 wurden mit dem stationären Blitzer 1 058 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit erfasst. Nach einer Aussage des Landratsamtes in Bautzen wird es eine Temporeduzierung am Seifersdorfer Ortseingang aus Richtung Radeberg nicht geben. Selbst die rechtliche Neuregelung für ganz Deutschland, wonach Tempo 30 auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen leichter eingeführt werden kann, würde daran nichts ändern. Nach Messungen des Ingenieurbüros Brenner aus Dresden passieren rund 8 000 Autos den Ort jeden Tag, davon sind etwa 30 Prozent schwere Lkws. (SZ/td)

