Tempo-Lese bringt guten Wein Die Winzer von Radebeul bis Meißen haben ordentliche Mengen vom Stock geholt. Die brauchen sie auch.

Weinernte – hier bei Wackerbarth – ist inzwischen für 2016 Geschichte. In einer Hau-Ruck-Aktion nach den Weinfesten haben die Winzer und viele Helfer die Rebstöcke geleert. Sie mussten das so schnell erledigen, weil es tagelang geregnet hat. © Norbert Millauer

So eilig mussten die Winzer selten ihren Wein von den Rebstöcken schneiden wie dieses Jahr. Ingeborg Probocskai vom Weingut Matyas in Coswig: „Wir haben zusammengetrommelt, was möglich war, als der große Regen hier war – Rentner, Freunde. Obstbauer Görnitz hat seine Erntehelfer geschickt.“ Immerhin, sieben Hektar hat der kleine Familienbetrieb unterhalb vom Friedewald in der Bewirtschaftung. Zum Beispiel mit Müller-Thurgau, „wegen der Sonne im August relativ früh geerntet und mit guter Qualität“, sagt die Winzerin. Im Weißburgunder begannen sich die Trauben zu quetschen, da musste rausgeschnitten und schnell geerntet werden. Und der Grauburgunder sei wunderbar mit 98 Oechsle-Grad, dem Zuckergehalt.

Rasch mussten alle 2016 handeln, damit nichts in den Bergen verdirbt. Die Ernte von Wackerbarth auf 104 Hektar ist drin, verkündete das staatliche Weingut bereits am 11. Oktober. Auch dort waren alle vom Azubi bis zum Verwaltungsmitarbeiter mit der Schere im Berg.

Der Radebeuler Winzer Friedrich Aust traut sich was. Er habe einige Trauben am Stock gelassen und hofft auf Eiswein. Sicher minus sieben Grad sind dafür notwendig. Aber eigentlich habe auch er alles vor gut einer Woche geerntet – am Goldenen Wagen unterhalb des Bismarckturmes, dem Steinrücken nahe der Sternwarte und am Johannisberg am Kroatengrund in West.

Eine ordentliche Weinmenge von rund 50 000 Litern wie im Vorjahr und Mostgewichte von über 90 Oechsle-Grad haben auch die Mitarbeiter vom städtischen Radebeuler Weingut Hoflößnitz in den Keller gebracht. „Seit einer Woche ist von den fast elf Hektar alles geerntet. Zuletzt haben wir Cabernet gelesen“, sagt Geschäftsführer Jörg Hahn.

Winzer Steffen Loose aus Niederau spricht ebenfalls von einem guten Jahrgang. Bei Loose lag die Quantität eigenen Angaben zufolge „einen Tick“ über dem Vorjahr. Das könne allgemein für das Anbaugebiet so angenommen werden, sagt Weinbauverbandschef Christoph Reiner. 2015 brachten Sachsens Winzer rund 24 700 Hektoliter Weinmost ein. Schon dieser Wert bewegte sich deutlich über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von gut 20 500 Hektolitern. 2016 dürften zwischen 25 000 Hektoliter und 30 000 Hektoliter Most zu erwarten sein.

Die Menge ist für Sachsens Weingüter wichtiger als für die meisten ihrer deutschen Kollegen vor allem in großen Anbaugebieten wie Rheinhessen oder der Pfalz. Der hiesige Wein wird zumeist schneller ausgetrunken, als er reift. Aufgrund oft schwankender Erträge auf vergleichsweise kleinen Flächen haben nur wenige Weingüter in den vergangenen Jahren Reserven aufbauen können. Hinzu kommt aktuell eine gewisse Reserviertheit der Kunden aufgrund der Berichte über Rückstände von nicht zugelassenen Insekten- und Pilzgiften in den Produkten von insgesamt fünf sächsischen Weinanbaubetrieben.

Links zum Thema Kommentar: Weintrinker sind wirklich zu beneiden

Offen ist derzeit, ob es vom 2016er- Jahrgang einen Eiswein geben könnte. Vincenz-Richter-Winzer Thomas Herrlich hat aktuell noch einige Trauben im Berg hängen. Er will in den nächsten 14 Tagen entscheiden, wie er damit verfährt.

Erfreut zeigen sich Herrlich in Meißen und auch Aust in Radebeul über die nur gering vertretenen Essigfliegen. Die Qualität beispielsweise des Rieslings vom Kapitelberg lässt mit 90 Grad Öchsle und acht Gramm Säure pro Liter keine Wünsche offen. „Manchmal schaue ich in Kellerbücher aus den 90er-Jahren. Da haben wir den Riesling schon mal Mitte November gelesen, mit 65 Grad Öchsle und 15 Gramm Säure pro Liter“, sagt Herrlich. Der 2016er reiht sich aus seiner Sicht in die gleichbleibend hohen Qualitäten der letzten etwa zehn Jahrgänge ein, bei leicht höherem Ertrag.

Von einem ganz besonderen Problem bei der Lese 2016 berichtet die Sprecherin von Sachsens größtem Weinerzeuger, der Winzergenossenschaft Meißen, Manja Licht. „Am Anfang der Lese war es sehr warm, dadurch ist der Most wärmer als sonst in den Tanks eingelagert worden. Dies sei eine Herausforderung, so die Sprecherin.

Generell habe das Unternehmen mehr Prädikatsweine als im Vorjahr einlagern können, insbesondere bei den Sorten Weißburgunder, Grauburgunder, Traminer und Scheurebe. Durch den Ende September einsetzenden Regen sei verstärkt Pilzbefall aufgetreten. Allerdings hätten die niedrigen Temperaturen einem größeren Schaden entgegengewirkt. Rekordverdächtig früh, am 9. Oktober, konnte die Genossenschaft ihre Lese beenden.

Und auch in diesem Punkt sind sich die Mitglieder mit ihren Kollegen einig: „Die Erntemenge war in diesem Jahr überdurchschnittlich hoch.“

zur Startseite