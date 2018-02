Tempo auf der A4 wird gedrosselt Die Autobahn in Dresden ist dicht befahren, häufig gibt es hier Unfälle. Jetzt soll ein Tempolimit helfen.

Dresden. Auf der A4 soll zwischen den Dreiecken Dresden-Nord und Dresden-West ein Tempolimit für beide Richtungen eingeführt werden. Sachsens Wirtschafts- und Verkehrsministerium bestätigte am Dienstag eine Information des Mitteldeutschen Rundfunks, wonach die Geschwindigkeit ab dem Frühjahr auf 100 Stundenkilometer begrenzt werden soll. Einen genauen Starttermin nannte das Ministerium gegenüber der SZ nicht.

Bei der Maßnahme handelt es sich um einen Test, mit dem herausgefunden werden soll, ob sich dadurch der Verkehrsfluss auf dem vielbefahrenen Teilstück verbessert und die Unfallzahlen sinken. Um das herauszufinden, lässt sich das Ministerium Zeit: Die Anordnung läuft bis zum 31. Dezember 2020.

Das Ministerium verweist in der Begründung der Maßnahme darauf, dass auf dem A4-Teilstück zwischen den beiden Autobahndreiecken das höchste Verkehrsaufkommen auf den sächsischen Autobahnen zu verzeichnen sei, wobei der Lkw-Anteil stetig steige. Gestützt wird dies mit Zahlenmaterial der Zählstelle Dresden-Nord, die 2016 durchschnittlich mehr als 97 000 Verkehrsteilnehmer am Tag zählte, im vergangenen Jahr waren es mehr als 100 000. Zudem sei ein Unfallanstieg erfasst worden.

Bislang zeigten die elektronischen Tafeln auf der stadtnahen A4 in Richtung Chemnitz eine maximale Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern an, in Richtung Görlitz beträgt die zulässige Geschwindigkeit derzeit höchstens 130 km/h.

Der Plan dürfte auch dem Dresdner Rathaus gefallen, denn dort hatte man eine Absenkung des Tempos ebenfalls vorgeschlagen, wenn auch mit anderem Fokus. Im neuen Luftreinhalteplan der Stadt ging es den Verantwortlichen nämlich nicht um sinkende Unfallzahlen, sondern vor allem um frische Luft.

