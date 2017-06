Tempo am Quitzdorfer See Stauseelauf und Drachenbootrennen lockten Hunderte. Und es gab einen Verbündeten.

zurück Bild 1 von 3 weiter Insgesamt 78 Läuferinnen und Läufer maßen sich am Freitagabend am Kollmer Strand. © Bernhard Donke Insgesamt 78 Läuferinnen und Läufer maßen sich am Freitagabend am Kollmer Strand.

Das war was für die jüngsten Besucher des Drachenbootrennens! Nach den Wettfahrten der Großen durften auch sie sich in so ein ungewöhnliches Boot setzen.

So jubelten die Sieger des Drachenbootrennens.

Der Kollmer Strand am Stausee Quitzdorf war am Freitagabend der Sammelort für Hobbyläufer aus der Region und viele Läufer und Läuferinnen aus der sächsischen Läuferfamilie. So konnten der 89-jährige Heinz Kujau vom Heimat- und Touristikverein Kollm (HTV) und der Mitorganisator und Moderator des Stauseelaufs Mario Kieslich vom Triathlon-Team des SV Kodersdorf insgesamt 78 Läufer und Läuferinnen auf die drei Laufstrecken schicken.

Die sechs an den Start gehenden Kinder begannen mit dem Lauf auf ihrer Ein-Kilometer-Strecke, auf der sich Luis Tim vor Heide Dutschkle und Kilian Mönch den Sieg holte. Kurz darauf erfolgte der Start für die 28 Läufer und Läuferinnen auf der 16,5 Kilometer langen Rundstrecke um den Stausee. Den Sieg holte sich hier Roben Kubis vom Verein Kimbia-Sports. Seine Zeit von 56 Minuten und 36 Sekunden bedeutete einen neuen Streckenrekord. „Der so leicht nicht zu kippen sein wird“, sagte Rennleiter Mario Kieslich. Bei den Frauen siegt Franziska Kranich vom LSV Niesky mit einer Zeit von 1:13,05 Stunden.

44 Läufer nahmen anschließend die fünf Kilometer in Angriff. Hier siegte bei den Frauen mit einer Zeit von 24:07 Minuten Corinna Dönnicke von Vorwärts Neuendorf, bei den Männern Stefan Heyne in 22:08 Minuten.

Wie schon am Freitagabend erwies sich Petrus auch am Sonnabend als Verbündeter der rührigen Organisatoren – diesmal beim Drachenbootrennen. Zu dessen zwölfter Auflage gingen acht Teams mit Namen wie „Talentfrei“, „Bigfoot“ oder „Lowa Racers“ an den Start. Sie kämpften um die begehrten Pokale und die damit verbundenen Siegprämien, die wie in den vergangenen Jahren von Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden. „Ohne diese Unterstützung wäre diese Veranstaltung kaum möglich. Zumindest nicht in diesem großen Rahmen“, fand Torsten Sinkwitz vom Heimat- und Touristikverein Kollm. Er war es auch, der 2005 die Idee zum Drachenbootrennen auf dem Stausee Quitzdorf hatte. Ein Jahr später dann war es soweit, seitdem steht er an der Spitze des Organisationsteams.

Eine Drachenbootbesatzung setzt sich zusammen aus 18 Paddlern, einem Schlagmann oder einer Schlagfrau sowie dem Steuermann. Natürlich säumten viele Freunde und Familien der Besatzungen das Ufer, um die drei Wertungsdurchgänge zu verfolgen. Zur großen Freude der Jüngsten gab es dann auch noch die Gelegenheit, am Ende der Wettläufe beim Kinderdrachenboot mitzupaddeln. In den Wertungsläufen war die „Rote Rakete“ des Fitnessclubs Niesky am schnellsten, gefolgt vom Team „Edekaner“ aus Demitz-Thumitz und den Vorjahressiegern vom HTV Kollm.

