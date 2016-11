Tempo 50 auf der Kötzschenbrodaer Nur am Fußgängerüberweg zwischen altem und neuem Friedhof muss langsamer gefahren werden.

© Symbolfoto: dpa

Der Countdown für die offizielle Freigabe der Kötzschenbrodaer Straße am 30. November – nach zwei Jahren Bau – läuft. Derzeit werden die Markierungen auf die Fahrbahn aufgebracht und die Verkehrsschilder aufgestellt.

Etwa 20 Schilder sind auf dem etwa 1,3 Kilometer langen Stück nötig, sagt Ingolf Zill vom Sachgebiet Verkehrsangelegenheiten der Stadtverwaltung. Bis Freitag soll alles stehen, für den Vormittag des 29. November ist die Abnahme geplant.

Die 50er-Strecke für alle Fahrzeuge auf dieser Straße ist erweitert worden, sagt Ingolf Zill. Bisher galten generell 30 km/h zwischen Friedhofsende und Panzerstraße sowie für Lkws von der Weintraubenstraße aus. Das war dem schlechten Zustand der Kötzschenbrodaer geschuldet. Nach der Sanierung ist sie nun etwas breiter und durch zwei Übergangsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer sicherer geworden. So kommen sie an der Panzerstraße über die neue Fußgängerinsel besser zum Elberadweg.

Am neuen Fußgängerüberweg zwischen altem und neuem Friedhof gibt es allerdings eine Engstelle, auch ist die Einmündung am Gottesacker nicht so übersichtlich. Deshalb gilt dort auf einem kurzen Stück 30 km/h, sagt Ingolf Zill.

