Tempo 30 vor der Kita In der Dorfmitte müssen Autos jetzt langsamer fahren. Dabei hatte der Landkreis zuvor einen solchen Antrag abgelehnt.

Freude bei den Eltern in Merschwitz: Endlich hat der Landkreis Meißen ihrem Anliegen Gehör geschenkt und ein Tempolimit vor der Kita Elbkinder verhängt. Seit vergangener Woche sind auf der Seußlitzer Straße nur noch 30 statt zuvor 50 Stundenkilometer erlaubt. Dabei hatte der Kreis als Träger dieser Staatsstraße den Antrag der Kommune erst abgelehnt – unter anderem, weil dort bereits ein Verkehrszeichen auf Kinder hinwies. Nun gab es aber Ende vergangenen Jahres eine Novelle der Straßenverkehrsordnung, nach der die Hürden für ein Tempolimit vor Kindereinrichtungen deutlich abgesenkt wurden. Die Gemeinde erneuerte deshalb den Antrag, und nach ein paar Gesprächen im Winter flatterte schließlich ein positiver Bescheid aus dem Landratsamt ein, sagt Bürgermeister Gerd Barthold (CDU).

Der Smiley, den die Kommune zwischenzeitlich zur Abschreckung der Raser vor der Kita aufgestellt hatte, sei derzeit noch im Bauhof, um die Akkus wieder aufzuladen. Danach soll er an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet aufgestellt werden, wo es Beschwerden über Raser gibt: zum Beispiel am Spielplatz in Zschaiten, in Neuseußlitz oder in Goltzscha.

