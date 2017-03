Tempo-30-Schilder stehen wieder Wenige Tage nach dem Beschluss hat die Stadt Freital die Tafeln wieder montiert. Die Frage ist nun, wie lange sie stehen werden.

Kurz vorm Backofenfelsen steht sie wieder: die Tempo-30-Tafel. © A. Weihs

Selten wird ein Beschluss des Stadtrates so schnell umgesetzt wie diesmal: Nur wenige Tage, nachdem die Stadträte über die Wiederaufstellung befunden, haben, hat die Stadtverwaltung die Tempo-30-Schilder an der Tharandter und der Rabenauer Straße wieder montiert. Seit Wochenbeginn sind die Blechtafeln wieder an der Einmündung zur Südstraße und der Einmündung zur Tulpenstraße zu finden. Erst am vergangenen Donnerstag hatte der Stadtrat den Oberbürgermeister per Beschluss aufgefordert, die Schilder wieder aufhängen zu lassen. Stadtoberhaupt Uwe Rumberg (CDU) ist dem Antrag nun ganz offenbar unverzüglich nachgekommen.

Nach einer gemeinsamen Begehung von Ordnungsamt, Straßenverkehrsbehörde und Polizei hatte die Verwaltung die Tafeln im Herbst abnehmen lassen. Das Problem: Zusätzlich zu den Tempo-Schildern sind die Gefahrenzeichen „Achtung Kurve“ installiert. Um die Übersichtlichkeit für die Autofahrer zu bewahren, ist eine solche Doppelbeschilderung aber nur bei besonderen Gefahrenlagen erlaubt. Laut Statistik gelten die beiden Straßenbereiche aber nicht als Unfallschwerpunkte.

Um Unfällen aber vorzubeugen, sprach sich der Stadtrat mehrheitlich für die Tempo-30-Schilder aus. Zur Begründung nannte er die Sicherheit der Fußgänger und erinnerte an den Unfall in Tharandt, bei dem eine Fußgängerin auf der Straße nach Kurort Hartha ums Leben gekommen war. Auch bestünden unterschiedliche Rechtsauffassungen zur Straßenverkehrsordnung. Auch wenn es diesmal schnell ging: Die Frage ist, wie lange die Schilder stehen werden. Denn im April ist die nächste Verkehrsschau geplant. Dann werden die Straßen und Schilder im Stadtgebiet erneut unter die Lupe genommen. (SZ/cb)

