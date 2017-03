Tempo-30-Schilder kommen zurück Die Stadt Freital hat die Tafeln im Herbst abmontiert. Der Stadtrat hat sich dagegen gestellt – mit Erfolg.

An der Tharandter und der Rabenauer Straße werden wieder Tempo-30-Schilder installiert. © Symbolbild: dpa

Wiedersehen macht Freude: Die Tempo-30-Schilder an der Tharandter und der Rabenauer Straße kehren zurück. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Nach einem Antrag der Fraktion „Bürger für Freital“ werden die Tafeln an der Einmündung zur Südstraße und der Einmündung zur Tulpenstraße in beide Fahrtrichtungen wieder montiert.

Nach einer gemeinsamen Begehung mit der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde hatte die Stadt die Tempo-Schilder im Herbst abgenommen. Die Begründung damals: Laut Straßenverkehrsordnung dürfen die Schilder nicht mit den ebenfalls installierten Gefahrenzeichen „Achtung Kurve“ kombiniert werden, um die Übersichtlichkeit für den Autofahrer zu bewahren. Möglich ist die Doppelbeschilderung nur bei besonderen Gefahrenlagen, etwa bei vielen durch zu hohes Tempo bedingten Unfällen. Solche gab es aber in den vergangenen Jahren an den beiden Stellen so gut wie keine.

Die Stadträte wollen es künftig auch gar nicht erst zu Unfällen kommen lassen. Auch mit Blick auf den Unfall in Kurort Hartha, bei dem eine Fußgängerin ums Leben kam, stimmten die Mitglieder mehrheitlich für die Montage der Schilder. Laut Fraktion Bürger für Freital gebe es keine verbindliche und rechtlich belastbare Definition, was ein Unfallschwerpunkt sei. Gerade an der Rabenauer Straße sind wegen der Schule und des Weißeritzparks viele Fußgänger unterwegs, sagte Olaf Wasner, stellvertretender Fraktionschef. Viele Bürger würden sich die Schilder wieder zurückwünschen. Die CDU will sogar noch weiter gehen. Es gebe noch mehr Stellen, die gefährlich sind und an denen die Tempo-Schilder abmontiert wurden. Fraktionschef Martin Rülke nannte die Hüttenstraße am Betriebshof und den Bereich an der Töpferei Richtung Pesterwitz. Seine CDU-Kollegin Franziska Darmstadt dagegen hält es für falsch, zu viele Geschwindigkeitsbegrenzer aufzustellen. Wenn zu viele Tafeln stehen, werden sie von den Autofahrern nicht mehr ernst genommen, argumentierte sie. Laut Oberbürgermeister steht im April die nächste Verkehrsschau an. Dann könne man gleich über die Entscheidung des Stadtrates sprechen.

