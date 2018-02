„Tempo 30 macht Dresdens Luft nicht besser“

Der neue Luftreinhalteplan sieht einschneidende Veränderungen im Dresdner Verkehr vor. Vor allem die Reduktion der Fahrspuren auf dem Blauen Wunder sowie Tempo 30 auf der Bautzener Straße sollen für bessere Luft sorgen. Viele Dresdner halten das für kontraproduktiv, wie sie in Briefen und Mails an die Redaktion mitteilten. Die SZ sprach dazu mit Professor Günther Prokop, der den Lehrstuhl Kraftfahrzeugtechnik am Institut für Automobiltechnik an der TU Dresden leitet.

Herr Prokop, wie sind Sie

in Dresden unterwegs?

Das entscheide ich danach, wie ich am schnellsten und flexibelsten vorankomme. In Dresden klappt das mit dem Auto am besten. In München, wo ich vorher gelebt habe, kam ich mit der U-Bahn wesentlich besser von A nach B, hatte eine Jahreskarte.

Das heißt, der Nahverkehr

ist hier nicht so attraktiv?

Doch, durchaus. Ich meine aber, wir sollten nicht absichtlich den Autoverkehr unattraktiv machen, damit mehr Leute auf Bus und Bahn umsteigen. Grundsätzlich bin ich kein Freund davon zu sagen: Nur eine Form der Mobilität ist gut und andere sind schlecht. Wir brauchen ein gut durchdachtes und vernetztes Miteinander aller Verkehrsträger. Wir alle werden uns in Zukunft mehr als heute intermodal bewegen.

Der Autoverkehr trägt nun aber enorm zur Luftverschmutzung bei, durch Feinstaub, Stickoxide oder Kohlendioxid.

Das ist eine pauschale Aussage. In der öffentlichen Wahrnehmung wird das Auto immer stärker für Emissionen verantwortlich gemacht. Nehmen wir den Feinstaub, auf Grund dessen es Fahrverbote in Stuttgart gibt. Doch nur rund 14 Prozent der jährlichen Feinstaubbelastung sind auf Verbrennungsmotoren zurückzuführen, wie Zahlen des Bundesumweltministeriums belegen. Die anderen 86 Prozent werden weitgehend in der Industrie, in privaten Haushalten mit Holzöfen und Kaminen, sowie in Kraftwerken und der Landwirtschaft erzeugt. Dazu kommt, dass der Feinstaub beim Auto hautsächlich durch den Abrieb von Bremsen und Reifen entsteht.

Dann bringen Tempolimits

also nichts für Dresden, um

den Feinstaub zu reduzieren?

Damit weniger Feinstaub entsteht, müssten Start- und Stoppvorgänge reduziert werden. „Grüne Wellen“ wären das effizienteste Mittel. Der Verkehr sollte konstant fließen. Nicht abgestimmte Fußgängerampeln wie auf der St. Petersburger Straße bremsen aus. Und das hat auch Auswirkungen auf den Ausstoß von Stickoxiden. Beim Beschleunigen und Bremsen werden mehr Schadstoffe ausgestoßen als beim kontinuierlichen Fahren. Das wäre natürlich auch beim Stau auf dem Blauen Wunder der Fall. Am effizientesten, schadstoffärmsten und auch leisesten läuft der Verbrennungsmotor bei konstant 50 bis 60 Kilometer pro Stunde. Tempo-30-Zonen machen Dresdens Luft nicht besser. Anders sieht es bei höheren Geschwindigkeiten aus. Tempo 100 auf stadtnahen Autobahnen hätte sicher eine positive Wirkung.

Dann wären wir genau wieder bei

der Vorfahrt für den Autoverkehr,

die die wenigsten in der Stadt wollen.

Das kann sein, aber Sie fragten nach meiner Ingenieurs-Sicht hinsichtlich der Schadstoffemission. Wenn weniger Autoverkehr in der Innenstadt das Ziel sein soll – und dafür gibt es sehr gute Gründe –-, müssen Planer überlegen, wie und wohin er verlegt werden soll. Aber dort sollte er wieder konstant fließen, damit die Luftqualität stimmt. Und die Alternativen zum Auto müssen überzeugender funktionieren.

Könnten mehr Elektroautos

die Dresdner Luft retten?

Es gibt nicht die eine Technologie für alles, es muss nach Anwendung differenziert werden. Nehmen wir den Lieferverkehr. Der typische Paketdienst fährt auf einer geplanten Route durch Dresden mit planbarem Energiebedarf. Hier wären Elektrofahrzeuge perfekt. Sie fahren lokal emissionsfrei und leise und könnten nachts in den Firmen aufgeladen werden. Ähnliches könnte ich mir für die Busse der DVB vorstellen. Momentan wird an verschiedenen Universitäten verstärkt im O-Bus-Bereich geforscht, wo die Bremsenergie wieder ins Netz eingespeist werden kann. Auch die Fahrzeuge von der Stadtreinigung könnten elektrisch angetrieben werden. Das Interesse am öffentlichen Wohlergehen müsste bei Behörden groß sein, sie könnten Vorreiter auf dem Gebiet der E-Mobilität sein.

Das sind sie auch. Ein Großteil der

392 E-Autos in Dresden sind Behörden- oder Firmenfahrzeuge. Warum ist

das private Interesse so gering?

Derzeit entscheiden sich nur wenige Privatpersonen für Elektroautos, weil sie teurer als vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind und die Reichweite noch nicht überzeugt. Die Alternative wären Plug-in-Hybride, die in der Stadt bis zu 30 Kilometer elektrisch fahren und auf Langstrecken mit dem Verbrennungsmotor. Aus meiner Sicht wären vor allem Fahrzeuge sinnvoll, die mit Erdgas betrieben werden, das weniger Kohlendioxid pro Energieeinheit verursacht. Wenn das Gas noch regenerativ hergestellt wird, würde man fast klimaneutral fahren.

Also ist der Verbrennungsmotor

bald tabu für die Innenstadt?

Nein. Wir brauchen keinen Komplettumstieg auf den Elektromotor, sondern viele verschiedene Angebote nebeneinander. Verbrennungsmotoren sind keine Dinosaurier, die Angst vor ihnen ist unbegründet. Sie werden kontinuierlich verbessert. Stoßen sie heute durchschnittlich 130 bis 140 Gramm Kohlendioxid aus, liegt das Ziel für 2020 bei 95 Gramm.

Das reicht, um die Schadstoffbelastung der Luft zu senken?

Der Autoverkehr macht nach offiziellen Zahlen rund ein Viertel der Luftbelastung aus. Wenn sich die städtischen Pläne zur Luftreinhaltung allein auf Verkehrsmaßnahmen beschränken, erreichen wir nicht viel. Da müssen alle an einen Tisch und ihre Partikularinteressen mal beiseiteschieben. Die Stadt sollte einen gesellschaftlichen Diskurs anregen, wo wir hinwollen. Dafür braucht es eine möglichst breit mitgetragene Vision, aus der sich geeignete Maßnahmen ableiten lassen.

Das Gespräch führte Kay Haufe

