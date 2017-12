Tempo 30 in Seifersdorf und Feldschlößchen

Unablässig donnern Lkws durch Seifersdorf. Die Straße ist die kürzeste Verbindung zur Autobahn Richtung Dresden und Radeberg. Jetzt wurden Einschränkungen für Brummis beschlossen. © Thorsten Eckert

Wachau: Endlich ruhig schlafen und nicht durch lärmende Lkw immer wieder hochgeschreckt werden. Das wünschen sich die Einwohner von Seifersdorf und Feldschlößchen seit Langem. Jetzt wird eine wichtige Forderung von ihnen erfüllt. Die Verkehrsbehörde im Landratsamt Bautzen hat einer Temporeduzierung zugestimmt. „Die Entscheidung ist gefallen und die verkehrsrechtliche Anordnung, also die Genehmigung der Umbauarbeiten an den Verkehrsschildern wird in Kürze erlassen“, sagt Sabine Rötschke vom Landratsamt in Bautzen.

Allerdings gelten einige Einschränkungen. So wird die Geschwindigkeit nur nachts in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr auf Tempo 30 reduziert und die Regelung gilt nur für Lkw. Wann sie in Kraft tritt, ist laut Sabine Rötschke noch offen. „Sobald dann die neuen Verkehrszeichen beschafft sind und aufgestellt werden konnten, tritt die Regelung in Kraft. Wann das genau ist, können wir momentan noch nicht sagen“, erklärte sie.

Diese Einschränkungen gehören zu einem ganzen Paket zur Lärmreduzierung, das zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), der Gemeinde und Einwohnern von Seifersdorf und Feldschlößchen ausgehandelt wurden. So ist geplant, die Hauptverkehrsstraße durch beide Orte zu erneuern. Nach Angaben von Lasuv-Mitarbeiterin Isabel Siebert wird eine lärmoptimierte Asphaltschicht verlegt. Bei Geschwindigkeiten von 30 bis 50 Kilometer pro Stunde werden dadurch die Geräuschimmissionen dauerhaft um zwei Dezibel reduziert. Außerdem soll in Seifersdorf ein durchgängiger Fußweg angelegt werden.

Das Tempolimit für Lkws soll bis zur Fahrbahnsanierung angeordnet werden. Diese Arbeiten können nach Angaben der Lasuv-Mitarbeiterin allerdings erst beginnen, wenn die neue S177 zwischen Radeberg und der A4 bei Leppersdorf fertiggestellt ist. Das wird voraussichtlich erst ab dem Jahr 2021 der Fall sein. Außerdem müssten zum geplanten Baubeginn die nötigen Haushaltsmittel bereitliegen.

Die Gesamtkosten für die Sanierung beider Ortsdurchfahrten liegen laut Lasuv bei insgesamt knapp 450 000 Euro für die Deck- und Binderschicht. „Die Mehrkosten für den lärm-optimierten Asphalt betragen nach aktueller Berechnung 58 000 Euro“, sagt Isabel Siebert.

Einwohner von Feldschlößchen und Seifersdorf kämpfen seit Jahren gegen den Verkehrslärm. Mehr als 8 000 Autos rollen täglich durch die beiden Orte. Zuletzt hatten Anwohner sich zusammengeschlossen und die Interessengemeinschaft IG S177 gegründet. Mit zunächst vorgeschlagenen Lärmschutzmaßnahmen an Wohnhäusern, wie schalldichte Fenster, gaben sie sich nicht zufrieden. Bei anschließenden Gesprächen mit Lasuv und Gemeinde brachten dann die jetzt vereinbarten Verbesserungen.

