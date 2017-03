Tempo 30 gilt jetzt für alle Im Januar hatte das Landratsamt eine entsprechende Forderung von Volkersdorfer Bürgern abgelehnt. Nun gibt es eine überraschende Wende.

zurück Bild 1 von 2 weiter Für die Autofahrer ist das Lkw-Zusatzzeichen nicht mehr zu sehen. Viele haben die seit Mittwoch gültige Veränderung aber offenbar noch gar nicht richtig wahrgenommen. Sie fahren ohne abzubremsen weiter. © Norbert Millauer

Die Straße hat laut dem Straßenbauamt durch den Winter weiter gelitten.

Die Volkersdorfer sammelten Unterschriften. Sie schrieben an den Meißner Landrat und den zuständigen CDU-Landtagsabgeordneten. Schließlich schafften sie es sogar, Vertreter des Landratsamtes, der Polizei und des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zu einem Vor-Ort-Termin an die S 96 zu holen. Ihr Ziel – dass auf der gesamten Ortsdurchfahrt für alle Fahrzeuge die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert wird – erreichten sie damit nicht. Die Verkehrsbehörde des Landkreises sah dafür trotz des desolaten Zustandes der Staatsstraße, fehlender Fußwege und einer Bushaltestelle keine ausreichenden Gründe gegeben. Begründet wurde die Ablehnung von der Behörde in einem vierseitigen Bescheid unter anderem auch damit, dass der betreffende Abschnitt kein Unfallschwerpunkt sei. Zudem hatte eine Verkehrszählung Ende letzten Jahres ergeben, dass sich die meisten Pkw-Fahrer an die für sie geltenden 50 km/h halten, während das Tempolimit von 30 km/h für Lkws oft überschritten werde.

Nachvollziehbar waren diese Argumente für die Volkersdorfer nicht. Schließlich gilt fast auf der gesamten Ortsdurchfahrt schon lange Tempo 30 für alle. Lediglich auf dem rund 300 Meter langen Abschnitt zwischen dem Abzweig der Moritzburger Straße und dem Ortsausgang nach Bärnsdorf waren Pkws davon ausgenommen.

Um für die Volkersdorfer bis zum Beginn des für 2018 geplanten kompletten Straßenausbaus wenigstens etwas zu tun, war in der vergangenen Woche eine vom Bündnis Verkehrsentlastung Elbtal zur Verfügung gestellte Geschwindigkeits-Messtafel angebracht worden. Allerdings nicht in besagtem Abschnitt, da das durch die zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten schwierig wäre. Der Radeburger Stadtrat hatte zudem im Januar beschlossen, zwei solcher Tafeln zu kaufen. Allerdings muss dafür ein beschlossener und genehmigter Haushalt vorliegen.

Seit Mittwoch ist nun plötzlich alles anders: Die Zusatzzeichen für Lkws wurden zur Seite gedreht, sodass die 30 km/h nun auch im letzten Abschnitt der S 96 für alle Autos gelten. Die Erklärung dafür liefert Landratsamts-Sprecherin Kerstin Thöns: „Laut Mitteilung des Lasuv als Straßenbaulastträger hat sich auf der Staatsstraße 96 in der Ortslage Volkersdorf der Fahrbahnzustand nördlich der Einmündung der Moritzburger Straße nach dem Winter stark verschlechtert.“ Instandsetzungsmaßnahmen würden vom Lasuv aufgrund des in Kürze geplanten grundhaften Ausbaus der gesamten Straße nicht erfolgen. „Im Sinne der Straßenbenutzer und im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wird deshalb die zulässige Höchstgeschwindigkeit ab 1. März auch in diesem Abschnitt auf 30 km/h für alle Kraftfahrzeuge beschränkt. Die Beschränkung ist befristet.“ Spätestens mit der Verkehrsfreigabe der neu gebauten Staatsstraße werde die Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h angehoben, heißt es abschließend aus dem Landratsamt.

