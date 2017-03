Tempo 30 für Brummis kommt Vorschläge für die Beruhigung der Nordstraße in Kamenz liegen vor. Manches geht schneller, manches eher nicht.

Der zunehmende Lkw-Verkehr in der Nordstraße in Kamenz sorgt für wachsende Sorgenfalten bei den Anwohnern der wichtigen Zubringerstraße ins Industriegebiet Bernbruch-Nord. Ein Tempolimit für Brummis vom Macherplatz bis zum Schwarzen Weg könnte schnell eine gewisse Entlastung bringen, heißt es. © Matthias Schumann

Die Nordstraße in Kamenz ist breit. Zumindest im Abschnitt bis zur Obi-Kreuzung. Das verführt zum schnellen Fahren. Vor allem auch der Lastkraftwagen. Und die fahren hier häufig lang. Und sie werden die stadtauswärts führende Trasse wohl noch viel mehr frequentieren, wenn der Ausbau des Industriegebietes Kamenz-Nord (Daimler!) weiter Fortschritte macht. Seit Jahren schon kämpft eine Bürgerinitiative um eine Verkehrsberuhigung der Straße. Jetzt könnte Bewegung in ihr Anliegen kommen. Der Stadtentwicklungsausschuss jedenfalls hat sich in dieser Woche ausführlich mit dem Thema beschäftigt.

Ausgangspunkt waren Vorschläge der Bürgerinitiative vom August letzten Jahres. Ein generelles Tempolimit von 30 km/h? Komme nicht infrage, so das Rathaus, weil die Straße kein Unfallschwerpunkt sei. Höchstens die Obi-Kreuzung selbst müsste entschärft werden, aber da laufe ja demnächst der Minikreisel-Versuch. Oder wie wäre es mit einer Sperrung der Straße für Brummis? Ebenfalls undenkbar, weil die Straße ja gut ausgebaut sei.

Außerdem würde damit das Problem nur auf die Macherstraße oder den Siedlungsweg verlagert. Wie wäre es dann wenigstens mit einer Erneuerung des Fahrbahnbelags? Nun, das wäre schon aus Kostengründen nur machbar, wenn die Straße wieder von einer Gemeinde- zu einer Staatsstraße hochgestuft würde. Und dann hätte die Stadt ja wiederum keinen Einfluss mehr drauf, hieß es. So wird das wohl nix.

Möglichkeiten aufgezeigt

Aber dafür wurden „kurzfristige Möglichkeiten“ aufgezeigt. Man könnte den Lkw-Verkehr über gelbe Hinweisschilder umleiten. Man könnte den Straßenraum verengen – zum Beispiel durch das Aufstellen sogenannter Verschwenkungsinseln, die leicht auf- und abbaubar wären. Oder dadurch, indem die Autos nicht mehr auf dem Fußweg, sondern direkt auf der Straße parken. Und die einfachste Zwischenlösung wäre, wenigstens Tempo 30 für Lkw bis zum Schwarzen Weg anzuordnen. Also für den Bereich, der stärker besiedelt ist. Letzteres, so war zu vernehmen, dürfte sogar ganz schnell umzusetzen sein. Angeregt wurde auch, das Parken der Autos nicht mehr an die Parkscheibe zu binden, also gänzlich freizugeben.

Interessant auch für die vielen Zuschauer im Ratssaal waren die vorgestellten Untersuchungen des Ingenieurbüros für Verkehrsanlagen und -systeme (Ivas) aus Dresden. Die Experten waren beauftragt, insbesondere mit Blick auf die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt neben der Nordstraße auch den ganzen Straßenraum in Kamenz zu betrachten. Bislang fehle ein „innerörtliches Gesamtverkehrskonzept“, hieß es ausdrücklich.

Aber zunächst analysierten die Ivas-Ingenieure die Entwicklung bei der Accumotive in Bernbruch-Nord mit Blick auf die Wohnorte der Beschäftigten. 27 Prozent von ihnen pendeln von Dresden her, 16 Prozent aus Hoyerswerda, 15 Prozent aus Bautzen und elf Prozent aus Kamenz selbst. Der Rest verteile sich gleichmäßig auf kleinere Kommunen in alle Himmelsrichtungen. Wenn man nun die Daimler-Erweiterung mit weiteren 1000 Arbeitsplätzen zugrunde legt, wird deutlich, dass die gegenwärtigen Verkehrsanbindungen wohl kaum ausreichen werden. Das betrifft auch den öffentlichen Personennahverkehr – zumindest den Umstieg am Kamenzer Bahnhof auf eine enggetaktete Stadtverkehrslinie. Das Ziel müsse sein, ein integriertes Verkehrskonzept für den Wirtschaftsstandort zu erstellen – mit Auswirkungen auf den Landesverkehrswegeplan, dem eine Abstimmung mit allen Akteuren vorausgehen müsse.

Neue Zubringerstraße?

Damit ist das Thema Nordstraße in größere Zusammenhänge gestellt. Wie OB Roland Dantz im Bauausschuss mitteilte, werde sich der Kreistag demnächst mit einer möglichen Direktanbindung des Industriegebietes Bernbruch-Nord, also der Umgehungsstraße S 94, von Königsbrück her über die S 100 bei Brauna beschäftigen. „Diese Straße würde natürlich die Ost- und Nordstraße in Kamenz deutlich entlasten und auch das Gewerbegebiet an der Windmühle besser anbinden“, so Dantz. Allerdings wäre die Spange nur über ein langwieriges Planfeststellungsverfahren zu erreichen. „Eine Realisierung wäre dann kaum vor dem Jahr 2022 möglich.“

In der Diskussion im Ausschuss, in die sich auch mit Ernst Foerder und Eileen Hoya-Lutterberg zwei Vertreter der Bürgerinitiative Nordstraße direkt mit einbringen konnten, wurde das Entlastungsthema auf die ganze Stadt ausgeweitet. Selbstverständlich würde mehr Verkehr nach Kamenz-Nord auch die Pulsnitzer Straße wieder in den Fokus rücken. Dantz: „Ein Konzept für den innerstädtischen Gesamtverkehr berührt alle Sektoren der Stadt.“

