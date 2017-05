Tempo 30 auf drei Straßen Autofahrer in Neukirch müssen sich auf einige Veränderungen einstellen.

In Neukirch gibt es neue 30er-Zonen. © Uwe Soeder

Die Gemeinde begrenzt die Geschwindigkeit auf der Weststraße in Neukirch, der Reichenbacher Straße in Koitzsch und der Friedensstraße in Gottschdorf. Autofahrer dürfen auf den schmalen Straßen nur noch 30 Kilometer pro Stunde fahren. „Wir haben dort viele Kurven, viele Kinder und viele Autofahrer, die unbedingt überholen wollen“, sagt Neukirchs Bürgermeisterin Grit Truxa-Richter. „Wir versuchen daher, das Risiko eines Unfalls zu minimieren.“ Die Straße in Koitzsch, die inoffiziell auch als Umleitung für die S-100-Baustelle genutzt wurde, ist noch gesperrt. (SZ/pre)

