Tempo 30 auf der Bergstraße abgelehnt In Röthenbach gibt es keinen verlangsamten Verkehr. Das Verkehrsamt erkannte keine erhöhte Gefahrenlage.

Tempo 30? Nicht in Röthenbach. © dpa

Im Klingenberger Ortsteil Röthenbach gab es den Wunsch, auf der Bergstraße eine Zone, in der höchstens eine Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer erlaubt ist, einzurichten. Vorgesehen war das auf Höhe der Hausnummern 29 bis 34, in Höhe des ehemaligen Landschulheims. Das liegt am Ortseingang, wenn Autofahrer aus dem Tal der Wilden Weißeritz in den Ort hineinfahren. Hier wohnen mehrere Familien mit Kindern. Doch dieser Tempo-30-Abschnitt wird nicht kommen, wie Bürgermeister Torsten Schreckenbach (Bürger für Klingenberg) den Gemeinderat Klingenberg auf seiner Sitzung am Dienstag informierte. Das Verkehrsamt im Landratsamt hat den Antrag geprüft und sieht an dieser Stelle keine erhöhte Gefahrenlage. Schreckenbach betonte aber, dass diese Entscheidung nicht am grünen Tisch gefallen ist. „Die sind vor Ort gekommen und haben sich das genau angesehen“, berichtete er. (SZ/fh)

