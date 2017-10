Temperatur-Rekord Die Wetterwarte Zinnwald hat am Dienstag den höchsten Oktober-Wert seit den Wetteraufzeichnungen gemessen. So schön bleibt es aber nicht.

Der Blick über Geising zum Geisingberg ist im Herbst besonders reizvoll, wenn die Sonne das bunte Laub erstrahlen lässt. © Egbert Kamprath

An der Wetterwarte Zinnwald-Georgenfeld wurde am Dienstag ein neuer Oktobertemperaturrekord aufgestellt: 12.28 Uhr las Meteorologe Norbert Märcz 21,3 Grad vom Thermometer ab. Bis 14 Uhr kletterten die Temperaturen sogar auf 21,8 Grad. Das ist die höchste Temperatur, die in Zinnwald-Georgenfeld seit Beginn der Aufzeichnungen 1971 im Oktober gemessen wurde, so der Wetterexperte. Die bisherige Oktober-Höchsttemperatur von 21,2 Grad stammt vom 2.10.1985. Grund für die außergewöhnlichen Werte ist warme Luft aus Nordafrika, die der Kaltfront des Ex-Hurrikans „Ophelia“ vorangeht. Doch so bleibt es nicht. Für die kommenden Tage rechnet Märcz mit Nebel, der aus dem böhmischen Becken ins Osterzgebirge zieht. Grundsätzlich war der Oktober bisher aber fast zu kalt und sehr nass. „In den ersten zehn Tagen hat es so viel geregnet, dass es für den ganzen Monat reicht.“ Bei den Sonnenstunden ist noch Nachholbedarf. (SZ/aeh)

