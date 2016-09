Telekom zündet Internet-Turbo Fast alle bekommen bis zum Jahresende Vectoring. Nur bei den Wohnungsgesellschaften gibt es noch Fragezeichen.

Der Zeitplan steht. Ab 4. Oktober erhält Coswig Stück für Stück das superschnelle Vectoring mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde, das es unter anderem ermöglicht, per Internet fernzusehen. „Los geht es mit 1 500 Haushalten im Bereich zwischen Köhlerstraße und Auerstraße bis zur Stadtgrenze von Weinböhla“, sagte Kai Gärtner vom Infrastrukturvertrieb Region Ost der Deutschen Telekom bei einer Informationsveranstaltung in der Spitzgrundmühle am Montag.

Weitere Etappen sind am 5. Oktober der Abschnitt Weinböhlaer Straße/Moritzburger Straße, wo 900 Haushalte angeschlossen werden sowie am 6., 17. und 18. Oktober der Innenstadtbereich entlang der Weinböhlaer Straße gen Hauptstraße. „Aus technischen Gründen können wir die Zuschaltungen nur schrittweise vornehmen. Auf diese Weise sollen bis Ende Oktober 3 700 Coswiger Haushalte ans Netz gehen. Alle übrigen Bereiche mit etwa 3 800 Haushalten folgen bis zum 15. Dezember“, so Gärtner. Mit insgesamt 7 500 Haushalten soll dann das gesamte Gebiet mit der Coswiger Vorwahl abgedeckt sein.

Es gibt aber einen entscheidenden Schönheitsfehler. Die großen Coswiger Wohnungsgesellschaften WBV und Genossenschaft mit 6 000 Haushalten sind nämlich noch nicht dabei. „Wir führen intensive Gespräche und planen, diese Haushalte ab Juni/Juli 2017 anschließen zu können“, sagte der Vertreter der Telekom. Glauben wollten ihm das die anwesenden Mieter der zwei Gesellschaften nicht. So berichtete ein Mann, dass ihn seine Gesellschaft in den vergangenen Wochen ständig vertröstet habe, ohne dass er eine fundierte Auskunft erhalten habe, während einem anderen klipp und klar gesagt wurde, dass der bestehende Vertrag mit der Primacom Priorität habe.

Fast ein Bogen um die Stadt

Als sich die Stimmung unter einigen der 70 Besucher diesbezüglich immer mehr aufheizte, ergriff der ebenfalls anwesende Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) das Wort. „Wenn die Wohnungsgesellschaften nicht zugestimmt hätten, hätte die Telekom einen großen Bogen um Coswig gemacht. Allerdings sind vertragliche Bindungen da, die man akzeptieren muss“, sagte er und fügte an: „Bei der WBV hat die Stadt politischen Einfluss, weshalb ich dort keine Probleme sehe. Der Genossenschaft hingegen können wir es nicht vorschreiben, aber ich bin sicher, dass wir auch da einen Weg finden.“ Grundsätzlich freue er sich, dass Coswig bis Jahresende bis in den letzten Ortsteil vernetzt sei. „Da träumen andere davon“, so Neupold.

Um das neue Angebot, das auch Ortsteilen wie Sörnewitz, die bisher gar keine Breitbandverbindung hatten, schnelles Internet ermöglicht, auf die Beine zu stellen, hat die Telekom seit Februar etwa 35 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Die letzten Baustellen befinden sich momentan entlang der Elbe. Gebuddelt werden musste dafür indes kaum, weil vorhandene Leerrohre genutzt werden konnten. Herzstück der Glasfasertechnik sind die sogenannten Multifunktionskästen, von denen aktuell 60 Stück im Stadtgebiet aufgestellt worden sind. „In den Kästen wird das optische Signal in ein digital elektrisches umgewandelt und in die bestehenden Kupferkabel eingespeist. Dadurch ändert sich für den Endverbraucher nichts. Er bekommt über seinen bestehenden Telefonanschluss das neue Angebot. Lediglich Schaltarbeiten sind notwendig“, so Gärtner. Dennoch sollten sich beispielsweise Kunden mit einer bestehenden ISDN-Anlage zunächst beraten lassen.

Grundsätzlich bietet die Telekom die 100 Megabitanschlüsse für einen Einstiegspreis von 19,95 Euro an, der sich ab dem zweiten Jahr auf 39,95 Euro erhöht. Einziger Wermutstropfen: Bestandskunden der Telekom profitieren nicht von dem günstigen Einstiegspreis. Mit Blick auf die effektive Leistung des Anschlusses verwies Kai Gärtner darauf, dass Schwankungen von bis zu 50 Prozent normal seien, weshalb manchmal auch nur 60 Megabit anliegen könnten. „Je weiter man von der Kiste weg ist, desto wahrscheinlicher ist es“, so Gärtner.

Unter www.telekom.de/breitbandausbau-deutschland kann der Ausbaustand für jede Adresse recherchiert werden.

werden.

