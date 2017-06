Telekom verstärkt Breitbandausbau Der Kurort Rathen will im Gemeindegebiet allen Internetnutzern 50 Mbit Geschwindigkeit anbieten. Dabei bekommt er jetzt Unterstützung.

Bei der Verbesserung der Internetverbindungen in der Gemeinde bekommt der Kurort Rathen Unterstützung von der Deutsche Telekom. „Das Unternehmen beabsichtigt, selbst einige Strecken auf 50 Mbit auszubauen“, erklärt Rathens Bürgermeister Thomas Richter (parteilos). Er wolle sich nun mit der Telekom in Verbindung setzen, um welche Leitungen es sich konkret handelt. Danach solle dann das von der Gemeinde mitfinanzierte Ausbauprogramm angepasst werden. Ziel der Gemeinde ist es, flächendeckend allen Haushalten und Gewerbetreibenden eine Internetgeschwindigkeit von 50 Mbit zu ermöglichen. Weil das in ländlichen Gebieten den Telekommunikationsunternehmen nicht wirtschaftlich genug ist, gibt es ein Förderprogramm, über das Kommunen Zuschüsse beisteuern können. Wann in Rathen gebaut wird, ist aber noch unklar. (SZ/gk)

