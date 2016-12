Telekom verlegt Kabel Demnächst sorgen Bauarbeiten für Behinderungen in Panschwitz-Kuckau. Der Verkehr wird per Ampel geregelt.

Die Telekom will noch vor Weihnachten in Panschwitz-Kuckau Kabel verlegen. Deshalb wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Laut Plan wird die Cisinskistraße in Höhe der Sparkasse bis zum morgigen Dienstag halbseitig gesperrt. Danach gehen die Bauarbeiten am Mittwoch und am Donnerstag auf der Rosenthaler Straße/Crostwitzer Straße weiter. In der Zeit vom 15. bis zum 19. Dezember wird dann außerorts – zwischen Panschwitz-Kuckau und Höflein – gebaut.

Dafür ist die Staatsstraße 100 im Bereich Klosterparkplatz inzwischen wieder freigegeben. Dort mussten nach der Abnahme der Bauarbeiten Ende vergangener Woche noch Restarbeiten erledigt werden. Deshalb kam es kurzzeitig noch einmal zur halbseitigen Sperrung. (SZ)

