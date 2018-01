Telekom stellt Breitbandausbau vor Stadt und Ortsteile sollen bald schnelles Internet bekommen. Die Situation ist sehr unterschiedlich.

Dippoldiswalde. Die Anbindung an das schnelle Internet ist in den verschiedenen Teilen des Stadtgebiets Dippoldiswalde höchst unterschiedlich. Es gibt Stadtteile wie die Dippser Kernstadt oder seit 2016 Paulsdorf, wo Anbieter gute Breitbandangebote mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde Datendurchsatz bereitstellen. In anderen Ortsteilen wie Hennersdorf oder dem Reichstädter Oberdorf läuft die Erschließung über DSL und die Signale kommen hier nur verhältnismäßig langsam an.

Das soll sich aber in nächster Zeit ändern. In Dippoldiswalde hat die Telekom im vergangenen Jahr in der Innenstadt gebaut. Zwölf neue Schaltkästen hat sie aufgestellt und eingerichtet. Zuletzt wurde ein neuer Schaltkasten an der Rabenauer Straße installiert, wie Marko Strzebin, Inhaber des Kommunikationsgeschäfts Galeon, beobachtete.

Ursprünglich sollten diese Arbeiten im Dezember abgeschlossen sein. Nun dauert es etwas länger. Wie lange, können vielleicht die Besucher der Sitzung des Technischen Ausschusses am kommenden Mittwoch erfahren. Dort steht eine Präsentation zum Breitbandausbau der Telekom auf der Tagesordnung.

Spannend ist diese vor allem auch für die Ortsteile. Dort ist anders als in der Kernstadt ein Ausbau für schnelles Internet auf eigene Rechnung für die Telekom nicht lukrativ. Das lohnt sich nur mit Unterstützung durch Fördermittel. Die werden von Bund und Land bereitgestellt, aber die Stadt muss nach den derzeitigen Gegebenheiten auch rund 170 000 Euro Eigenanteil beisteuern. Das wird für Dippoldiswalde eine Herausforderung.

Technischer Ausschuss, 17. 1, 18 Uhr, Ratssaal Dipps.

