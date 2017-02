Telekom steht zu Breitband-Ausbau Das Unternehmen will Details zu den Plänen noch nicht bekannt geben – weist aber Kritik von den Bürgermeistern zurück.

Die Deutsche Telekom will in den nächsten Jahren den Breitbandausbau im Altkreis Riesa vorantreiben. Es geht um fast hundert Standorte, kündigte Unternehmenssprecher Georg von Wagner gegenüber der SZ an. Wo genau die Telekom ausbaut und mit welcher Technik – diese Informationen seien jedoch nicht öffentlich. „Das ist wettbewerbsrelevant. Und wir haben kein Interesse daran, dass die Mitbewerber wissen, was wir planen“, so Georg von Wagner. „Wenn es so weit ist, dass wir ausbauen, teilen wir das dann auch mit.“

Alle Kommunen seien aber im Rahmen des sogenannten Markterkundungsverfahrens bereits sehr detailliert informiert worden. Und diese Aussagen sind bindend, betonte der Unternehmenssprecher. Klagen von Bürgermeistern, sie wissen nicht, was die Telekom plant, seien ihm unbekannt und für ihn auch nicht nachvollziehbar.

Im Rahmen der Breitband-Studie des Gebietsverbundes Elbe-Röder-Dreiecks hatten einige Bürgermeister gegenüber der SZ allerdings moniert, eben nichts Konkretes zu wissen und dadurch in die Bredouille zu geraten. Die Studie ist die Grundlage für die Kommunen, Fördermittel für den Ausbau zu beantragen und selbst aktiv zu werden. Aber nur dort, wo die Telekom nichts plant. Und einige Formulierungen des Unternehmens wie „Wir beabsichtigen“ seien eher vage. „Die Sache liegt für uns auf Eis. Wenn die Telekom dann aber irgendwann sagt, wir bauen doch nicht, dann sind die Fördermittel vertan“, sagte zum Beispiel der Glaubitzer Bürgermeister Lutz Thiemig (parteilos).

In der Nachbargemeinde ist man laut Bürgermeister Gerd Barthold (CDU) mittlerweile schon einen Schritt weiter. Dort habe die Telekom bereits mit dem Ausbau begonnen und arbeite sich von Weißig aus Richtung Diesbar vor. Die Gemeinde überlegt nun, eventuell in Grödel, Roda und Leckwitz selbst aktiv zu werden. (SZ/ste)

