Telekom räumt Fehler ein Die Gemeindeverwaltung Dorfhain war regelrecht abgeschnitten. Zwei Wochen gab es weder Festnetzanschluss noch Internet.

© dpa

Zwei Wochen ohne Datenverbindung? Was in der heutigen Zeit unmöglich erscheint, wurde in Dorfhain Realität. In der Gemeindeverwaltung funktionierten für genau diesen Zeitraum weder das Festnetztelefon, noch Fax, noch Internet. Lediglich über das private Mobiltelefon konnte die Verwaltung zwei Wochen lang die Geschäfte der Kommune am Laufen halten. Auch einigen Firmen im Ort ging es so, wie Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU) erzählt. Nun ist die Gemeinde wieder wie gewohnt am Netz und erreichbar.

Die Ursache für das Verbindungsproblem kennt man im Rathaus trotzdem noch nicht. Die Rathausspitze vermutet, dass die Störung mit Bauarbeiten am Telekomnetz zusammenhängt. Das bestätigt die Deutsche Telekom auf SZ-Nachfrage. „Nach Baumaßnahmen lag ein Fehler im Verzweigerkabel vor, der im ersten Anlauf leider nicht erfolgreich vom Außendienst beseitigt werden konnte“, heißt es. Auch bei der Firma Jähnig GmbH Felssicherung und Zaunbau in Dorfhain gab es zwischenzeitlich Störungen. Im Hauptverteiler habe sich ein Verzweigerkabel verdreht, erklärt die Telekom. Aber auch dieser Schaden sei nun behoben. (SZ/ves)

