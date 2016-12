Telekom lässt Glasfaserkabel verlegen In Glashütte wird gebaggert. Schnelles Internet kommt aber erst mal für eine Firma.

In der Kernstadt Glashütte gab und gibt es derzeit Absperrungen an der Dresdner Straße sowie an der Altenberger Straße. Nach SZ-Nachfrage erklärte das Landratsamt Pirna, dass die Firma Wärme- und Energieanlagenbau dort im Auftrag der Telekom Glasfaserkabel verlegt. Telekomsprecher Georg von Wagner bestätigt das. „Wir verlegen dort für einen Firmenkunden Kabel für die Breitbandkommunikation. Näheres möchte ich mit Rücksicht auf den Kunden nicht nennen“, ergänzt er. Mit dem geplanten Glasfaserausbau in Glashütte haben die derzeitigen Baumaßnahmen noch nichts zu tun. Diese sollen erst im kommenden Jahr beginnen. So sah es auch der Plan der Stadt Glashütte aus. Demnach wird die Telekom das Netz für rund 687 000 Euro ertüchtigen. Danach werden sich 95 Prozent der Haushalte Daten mit mindestens 30 Mbit/Sekunde aus dem Netz laden können. (SZ/mb)

