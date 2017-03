Telekom-Kunden ohne Telefon

© Symbolfoto: dpa

Eine Störung bei der Deutschen Telekom hat am Wochenende vermutlich Hunderte Anschlüsse im Dresdner Osten lahmgelegt. Wie das Unternehmen über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, traten am Samstagabend Probleme an den Glasfaserleitungen auf. Ein Netzelement sei ausgefallen, hieß es. Wie viele Haushalte genau betroffen waren, ist zwar unklar. Allerdings berichteten hauptsächlich Kunden in Blasewitz und Striesen, dass weder Telefon, noch Fernsehen und Internet funktionieren würden. Ein Notdienst wurde mit der Reparatur beauftragt. Seit Sonntagmorgen sollte alles wieder laufen. Wer immer noch nicht anrufen kann, dem empfiehlt die Telekom, die Telefonanlage oder den Router für eine Minute vom Netz zu nehmen und neu zu starten. Oft wähle sich das Gerät dann richtig ein. Sollte das nicht helfen, werden Kunden gebeten, den Service zu kontaktieren.

Bereits zum Jahresanfang gab es eine Massenstörung bei der Telekom. Im Raum Mickten mussten Kunden des Unternehmens für etwa 20 Stunden auf Telefon und Internet verzichten. Grund war damals ein defektes Bauteil, das erst ausgetauscht werden musste. (SZ/sr)

