Telekom gräbt in Rabenau fürs Internet

Wovon andere Kommunen noch träumen, wird derzeit schon in Rabenau umgesetzt: Die Stadt bekommt eine neue Internet-Breitbandversorgung. Derzeit lässt die Deutsche Telekom Glasfaserkabel in der Nordstraße, August-Bebel-Straße, der Freitaler Straße und der Oststraße verlegen. Die Kabel enden in den Gebäuden und machen Übertragungsraten von bis zu 200 Megabit pro Sekunde möglich. Der Ausbau erfolgt auf Kosten der Telekom. Damit ein Haus aber angeschlossen werden kann, müssen die Grundstückseigentümer eine Nutzungsvereinbarung unterzeichnen. „Derzeit haben nur 15 Prozent aller Hausbesitzer unterschrieben“, sagte Bürgermeister Thomas Paul (CDU). (SZ)

zur Startseite