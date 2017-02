Telekom baut Online-Netz aus Das Unternehmen verlegt in Freital neue Glasfaserleitungen. Diese Arbeiten wollte eigentlich eine örtliche Firma übernehmen.

Bis Ende des Jahres sollen fast alle Freitaler Haushalte Zugang zu schnellen Internetverbindungen haben. Nachdem die Freitaler Strom und Gas (FSG) bis Mitte des vergangenen Jahres schwerpunktmäßig in Wurgwitz, Zauckerode, Pesterwitz, Burgk, Birkigt und Kleinnaundorf neue Leitungen verlegt hat und damit theoretisch rund 10 000 Haushalte versorgen könnte, zieht nun die Deutsche Telekom nach. Wie Sprecher Georg von Wagner mitteilt, soll in diesem Jahr das Leitungsnetz in Deuben und Hainsberg östlich der Bahnlinie mit Glasfaser ausgebaut werden. Betroffen seien in Freital rund 3 900 Haushalte und Betriebe, so von Wagner. Wer sich anschließend für einen entsprechenden Tarif bei der Telekom entscheidet, kann mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Megabit pro Sekunde surfen. Zu den Kosten des Vorhabens will sich die Telekom nicht äußern.

Die Bauarbeiten sollen nach Angaben der Telekom zum Jahresende abgeschlossen sein. „Eventuell werden wir auch Informationsveranstaltungen für die Anwohner durchführen“, so von Wagner. Er betont, dass auf die bisherigen Telekomkunden keine höheren Kosten zukommen.

Bis vor Kurzem konnten in Freital kaum Geschwindigkeiten von mehr als 16 Megabit pro Sekunde erreicht werden. Ausnahme waren die Kunden des Anbieters Tele Columbus, der ein eigenes Leitungsnetz aufgebaut hat und über Fernsehkabel schnelles Internet anbieten kann. Die meisten Freitaler mussten aber sehr lange warten, wenn sie etwa große Bilder per E-Mail verschicken wollen – das lag vor allem an den veralteten Leitungen. Eigentlich wollte die FSG auch den zweiten Bauabschnitt beim Ausbau des Leitungsnetzes übernehmen. Die Deutsche Telekom setzte sich bei der Ausschreibung aber durch.

zur Startseite